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Њемачка презадужена: Милиони људи не могу да враћају дугове

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АТВ редакција
13.11.2026 13:50

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Фото: pexels/Claudia Solano

У Њемачкој је презадужено 7,36 милиона одраслих становника, а стопа је порасла на 10,58 одсто, при чему је најтеже погођена савезна покрајина Бремен.

Међу млађима од 30 година број презадужених брзо расте, а као важан окидач наводе се понуде „купи сада, плати касније“.

Више од седам милиона људи у Њемачкој налази се у дужничкој замци. Према новом „Атласу дугова“ кредитне агенције „Кредитреформ“ (Creditreform), број презадужених особа старијих од 18 година порастао је за више од четири одсто, односно за 293.000 случајева у односу на претходну годину. Подаци се односе на стање од 1. октобра.

„Финансијска ситуација приватних потрошача додатно се погоршала“, изјавио је Патрик-Лудвиг Ханц, руководилац економских истраживања у компанији „Кредитреформ“. Нагло повећање трошкова живота, енергије и становања оптерећује потрошњу, док се ситуација на тржишту рада додатно компликује.

Болест, зависност и несреће најчешћи су узроци презадужености и чине више од 18 одсто случајева. Незапосленост учествује са 16,8 одсто, а слиједи лоше управљање кућним буџетом са 11,7 одсто.

Зашто је све више младих у проблемима?

Иако одрасли млађи од 30 година не чине највећу групу међу презадуженима, број погођених у овој категорији несразмјерно је порастао за 5,8 одсто на 1,17 милиона.

Дугови младих често су посљедица прекомјерне потрошње подстакнуте моделима плаћања „купи сада, плати касније“. Према речима Инес Моерс из Савезног удружења служби за савјетовање о дуговима, многи нису ни свјесни да на тај начин узимају кредит. Од 20. новембра, у складу са Директивом Европске уније о потрошачким кредитима, пружаоци ових услуга мораће да провјеравају кредитно-пословну способност клијената чак и за износе до 200 евра.

Велике регионалне разлике и полни однос

Покрајина Бремен има највећу стопу презадужености са 15,89 одсто, а слиједе Сјеверна Рајна-Вестфалија (13,19 одсто) и Саксонија-Анхалт (13,08 одсто). Најниже стопе биљеже Баварска (7,58 одсто) и Баден-Виртемберг (8,73 одсто). У појединим источноњемачким покрајинама стопе су испод националног просјека због нижих трошкова становања и старије популације.

На нивоу цијеле земље, око 4,39 милиона мушкараца показује знаке презадужености у поређењу са 2,97 милиона жена. Ханц истиче да су мушкарци чешће самозапослени, склонији већој потрошњи и мање спремни да ограниче издатке када им се приходи смање.

(Курир)

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Тагови :

Њемачка

Дугови

економија

Незапосленост

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