Човић најавио интензивне преговоре

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ХДЗ-а БиХ и Хрватског народног сабора (ХНС) Драган Човић најавио је интензивне разговоре о формирању власти на нивоу ФБиХ и БиХ, истичући да предстоје тешки преговори с представницима политичких странака.
Говорећи на конференцији за медије, Човић је казао да разговори о формирању власти још нису ушли у фазу конкретне расподјеле позиција и ресора.
"Ниједан разговор унутар ХДЗ-а није вођен да би се причало о расподјели ресора", поручио је Човић.
Истакао је да су до сада обављени бројни разговори с представницима политичких странака које окупљају представнике конститутивних народа, укључујући бошњачке и српске политичке партнере, као и састанци у Хрватској.
Најавио је да би прије краја новембра требали бити одржани интензивни разговори с представницима политичких странака из ФБиХ и Републике Српске, након чега би, како очекује, требала бити јаснија слика о могућим договорима и политичким односима.
"Идемо у тешке разговоре. Нисмо још сједили сви заједно на нивоу ФБиХ и Републике Српске, али ми из ХДЗ-а сваки дан засједамо. Требали бисмо се састати с представницима из ФБиХ и Републике Српске. Очекујте прије краја новембра интензивне разговоре који ће дати праву слику преговарања и надмудривања", казао је Човић.
Говорећи о роковима за формирање власти, оцијенио је да би Влада ФБиХ требала бити именована до краја фебруара, упозоравајући да би у супротном могло доћи до проблема у функционисању институција.
Додао је да ХДЗ жели паралелно пратити и процес формирања Савјета министара БиХ, те да разговарају и с представницима из Републике Српске, који очекују да своју владу и буџет имају у децембру.
Човић је говорио и о припремама за сједницу ХНС-а, наводећи да ће бити предложено да се она одржи 30. јануара. Након Сабора, како је најавио, слиједе активности везане за припрему сједнице Централног одбора ХДЗ-а.
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