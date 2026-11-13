Суђење за злочин на Петровачкој цести: Неизвјесно наредно рочиште

Аутор:АТВ редакција
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Директор Документационо-информационог центра „Веритас“ Саво Штрбац изјавио је да је наредно рочиште на суђењу за бомбардовање српских избјеглица на Петровачкој цести пред Вишим судом у Београду заказано за понедјељак, 23. новембар, али да је због болести једног члана вијећа упитно да ли ће бити и одржано.
„Чланица вијећа је болесна. Они су нам за претходно рочиште, 25. септембра, јавили да је отказано. Због тога ми који то пратимо и свједоци из породице Дрча, који су требали да се појаве, нисмо дошли. Чланица вијећа се тада ипак појавила, а телефоном су били обавијештени браниоци окривљених и заступници оптужбе“, рекао је Штрбац.
Он је нагласио да је вјеровао да ће ово суђење добити свој епилог до краја ове календарске године, али да су се околности сада значајно промијениле.
„Видјећемо шта ће бити 23. новембра. Ако се одржи то рочиште, онда би тиме били исцрпљени свједоци оптужбе“, појаснио је Штрбац.
Он процјењује да окривљена страна неће имати свједоке јер оптужени не долазе на суђење.
„Они ће се бранити, али неће оспоравати шта се тамо десило да су хрватски авиони то учинили и да је то ратни злочин“, рекао је Штрбац.
Тужилаштво Србије за ратне злочине оптужило је четворицу хрватских пилота — Владимира Микца, Зденка Радуља, Жељка Јенића и Данијела Боровића за бомбардовање српске избјегличке колоне на Петровачкој цести у августу 1995. године, током хрватске војно-полицијске акције „Олуја“.
Хрватским пилотима суди се у одсутности за ратни злочин против цивилног становништва, а на терет им се ставља убијање и рањавање цивила, као и уништавање имовине.
Идентификоване жртве напада су дјеца Јовица Дрча (6), Невенка Рајић (11), Жарко Рајић (9) и Дарко Вуковић (13), те Мирјана Дубајић (21), Крстан Вуковић (44), Бранко Стијеља (72), Мирко Стијеља и Даринка Дрча (68).
(Срна)
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