Борјана Кришто одбила мандат у Представничком дому, Конаковић изабрао мировање

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто одбила је освојени мандат посланика у Представничком дому због чега ће умјесто ње у ПД ПСБиХ ући Марина Пендеш.

Кришто се тако одлучила на одбијање, умјесто мировања. Она ће наставити да обавља функцију предсједавајуће Савјета министара до формирања новог сазива. Централна изборна комисија прихватила је захтјев Елмедина Конаковића да мандат освојен у Представничком дому стави у мировање, чиме ће лидер НиП-а наставити да обавља функцију министра иностраних послова у Савјету министара. Умјесто њега у ПД ПСБиХ ће ући Денаид Овчини Шабановић.

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