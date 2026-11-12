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Борјана Кришто одбила мандат у Представничком дому, Конаковић изабрао мировање

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АТВ редакција
12.11.2026 17:04

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Борјана Кришто
Фото: АТВ

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто одбила је освојени мандат посланика у Представничком дому због чега ће умјесто ње у ПД ПСБиХ ући Марина Пендеш.

Кришто се тако одлучила на одбијање, умјесто мировања. Она ће наставити да обавља функцију предсједавајуће Савјета министара до формирања новог сазива.

Централна изборна комисија прихватила је захтјев Елмедина Конаковића да мандат освојен у Представничком дому стави у мировање, чиме ће лидер НиП-а наставити да обавља функцију министра иностраних послова у Савјету министара. Умјесто њега у ПД ПСБиХ ће ући Денаид Овчини Шабановић.

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Тагови :

Борјана Кришто

Елмедин Конаковић

посланички мандат

замрзавање мандата

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