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Ђокић осудио потез Лагумџије: Узнемирујуће и неприхватљиво

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АТВ редакција
13.11.2026 13:31

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Ђокић осудио потез Лагумџије: Узнемирујуће и неприхватљиво
Фото: ATV

Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић сматра да је крајње неприхватљив и дубоко узнемирујући потез амбасадора БиХ у УН Златка Лагумџије, који је на Комитету Генералне скупштине УН гласао против измијењеног нацрта резолуције о сузбијању величања нацизма и неонацизма.

"Народ на овим просторима није о нацизму учио из књига. Осјетио га је кроз страдања, прогоне, логоре и масовне злочине", истакао је Ђокић.

Ђокић је рекао да је због тога несхватљиво да било ко данас не покаже јасну и недвосмислену опредијељеност за осуду идеологије која је иза себе оставила милионе жртава и неизбрисиве ожиљке у историји човјечанства.

"Посебно забрињава чињеница да се овакав став појављује у тренутку када су широм Европе и региона све присутнији покушаји релативизације нацистичких злочина и величања идеологија поражених у Другом свјетском рату", нагласио је Ђокић.

Ђокић каже да око осуде нацизма не смије бити политичког калкулисања нити тражења изговора, јер то није питање Истока или Запада, него елементарне људске и цивилизацијске одговорности, саопштено је из СП-а.

"Свако ко није спреман да без резерве подржи борбу против величања нацизма шаље изузетно лошу и опасну поруку будућим генерацијама", истакао је Ђокић.

Он је поручио да СП остаје чврсто опредијељена за очување антифашистичких вриједности и културу сјећања на жртве нацистичке и фашистичке идеологије, те ће се увијек супротставити сваком покушају њиховог релативизовања или оправдавања.

Генерална скупштина УН усвојила је резолуцију под називом "Борба против величања нацизма, неонацизма и других пракси које доприносе подстицању савремених облика расизма, расне дискриминације, ксенофобије и сродних облика нетолеранције", коју је предложила Русија.

Документ је подржало је 117 држава, међу којима Србија, док су против гласале 53 земље, поред осталих САД, чланице НАТО-а и Украјине, као и БиХ, Хрватска и Црна Гора.

(Срна)

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Тагови :

Петар Ђокић

Златко Лагумџија

Босна и Херцеговина

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