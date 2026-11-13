Logo

Vlada omogućila snabdijevanje NIS-a sirovom naftom iz državnih rezervi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 18:33

Komentari:

1
Vlada omogućila snabdijevanje NIS-a sirovom naftom iz državnih rezervi
Foto: ATV

Vlada Srbije u tehničkom mandatu omogućila je Naftnoj industriji Srbije /NIS/ snabdijevanje sirovom naftom iz državnih rezervi do 66.000 tona.

Iz Vlade poručuju građanima da nema razloga za brigu, niti ima potrebe za stvaranjem zaliha naftnih derivata.

U saopštenju Vlade se podsjeća da je NIS zatražio korištenje državnih naftnih rezervi zbog prekida redovnog snabdijevanja sirovom naftom usljed oštećenja na naftovodu JANAF-a kroz Hrvatsku, a s ciljem nesmetanog rada Rafinerije nafte u Pančevu i redovnog snabdijevanja tržišta Srbije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Naftna industrija Srbije

Nafta

Srbija

Komentari (1)

Više iz rubrike

Plamen vatre.

Srbija

Izdali upozorenje: Ovaj antifriz je lako zapaljiv, može doći do požara

4 h

0
Građevinski radnici sa zaštitnim šlemovima na aktivnom gradilištu sa zaštitnim ogradama.

Srbija

Radnik pao sa 16 metara visine: Vjetar oborio tablu koja je oborila čovjeka

6 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Srbija

Žena rodila djevojčicu i preminula usljed komplikacija tokom porođaja

8 h

0
Čovjek drži u rukama lisice za hapšenje.

Srbija

Uhapšen muškarac zbog pokušaja podmićivanja policajca na Aerodromu

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima