Vlada omogućila snabdijevanje NIS-a sirovom naftom iz državnih rezervi

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Foto: ATV

Vlada Srbije u tehničkom mandatu omogućila je Naftnoj industriji Srbije /NIS/ snabdijevanje sirovom naftom iz državnih rezervi do 66.000 tona.

Iz Vlade poručuju građanima da nema razloga za brigu, niti ima potrebe za stvaranjem zaliha naftnih derivata. U saopštenju Vlade se podsjeća da je NIS zatražio korištenje državnih naftnih rezervi zbog prekida redovnog snabdijevanja sirovom naftom usljed oštećenja na naftovodu JANAF-a kroz Hrvatsku, a s ciljem nesmetanog rada Rafinerije nafte u Pančevu i redovnog snabdijevanja tržišta Srbije.

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