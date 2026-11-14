Vučić izabran za šefa poslaničke grupe u Skupštini

Autor:ATV redakcija
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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da je izabran za šefa poslaničke grupe u Skupštini Srbije.
"Izabran sam za šefa poslaničke grupe, da li će se ona zvati `Ujedinjena Srbija` ili `Srbija protiv terora` ili će biti neki drugi naziv to ćemo tek videti i doneti odluku u ponedeljak ili utorak ujutru", rekao je Vučić.
Naglasio je da će se ponašati pristojno, civilizovano.
"Bićemo onakvi kakvi jesmo i zastupaćemo interese svih građana Srbije", rekao je Vučić za TV Pink.
Govoreći o stručnosti, Vučić je istakao da će Stojana Radenovića predložiti za predsjednika Narodne skupštine.
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