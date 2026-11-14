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Vučić izabran za šefa poslaničke grupe u Skupštini

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АТВ редакција
14.11.2026 19:27

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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija"
Foto: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da je izabran za šefa poslaničke grupe u Skupštini Srbije.

"Izabran sam za šefa poslaničke grupe, da li će se ona zvati `Ujedinjena Srbija` ili `Srbija protiv terora` ili će biti neki drugi naziv to ćemo tek videti i doneti odluku u ponedeljak ili utorak ujutru", rekao je Vučić.

Naglasio je da će se ponašati pristojno, civilizovano.

"Bićemo onakvi kakvi jesmo i zastupaćemo interese svih građana Srbije", rekao je Vučić za TV Pink.

Govoreći o stručnosti, Vučić je istakao da će Stojana Radenovića predložiti za predsjednika Narodne skupštine.

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Tagovi :

Aleksandar Vučić

Srbija

narodna skupština

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