Uhapšen maloljetnik, osumnjičen da je zapalio auto, vatra se proširila i na lokal

Sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada uhapšen je zbog sumnje da je zapalio jedan automobil, nakon čega se požar proširio na još dva vozila i lokal, saopštila je novosadska Policijska uprava.

Uhapšen je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i nakon saslušanja nadležni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

Osumnjičen je za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti počinjeno 20. oktobra na Bulevaru Patrijarha Pavla.