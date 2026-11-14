Uhapšen maloljetnik, osumnjičen da je zapalio auto, vatra se proširila i na lokal

Autor:ATV redakcija
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Sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada uhapšen je zbog sumnje da je zapalio jedan automobil, nakon čega se požar proširio na još dva vozila i lokal, saopštila je novosadska Policijska uprava.
Uhapšen je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i nakon saslušanja nadležni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.
Osumnjičen je za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti počinjeno 20. oktobra na Bulevaru Patrijarha Pavla.
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