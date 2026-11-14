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Uhapšen maloljetnik, osumnjičen da je zapalio auto, vatra se proširila i na lokal

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АТВ редакција
14.11.2026 21:48

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Vatra je hemijski proces brze oksidacije zapaljivog materijala, koji prate oslobađanje velike količine toplote, svjetlosti i gasova.
Foto: pexels/Georgy Druzhinin

Sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada uhapšen je zbog sumnje da je zapalio jedan automobil, nakon čega se požar proširio na još dva vozila i lokal, saopštila je novosadska Policijska uprava.

Uhapšen je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i nakon saslušanja nadležni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

Osumnjičen je za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti počinjeno 20. oktobra na Bulevaru Patrijarha Pavla.

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Tagovi :

požar

vatra

Novi Sad

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