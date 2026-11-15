U šumi pored potoka sadili marihuanu, na drvetu sušili: Policija privela osumnjičene

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je 12. novembra 2026. godine optužnicu protiv M. M. (39) i S. K. (31) zbog postojanja opravdane sumnje da su u avgustu ove godine na parceli u raskrčenoj šumi na teritoriji GO Grocka proizvodili opojnu drogu kanabis u ukupnoj količini od preko 23 kilograma.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se stavlja na teret krivično djelo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tužilaštvo je predložilo sudu da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da su M. M. i S. K. po prethodnom dogovoru, na katastarskoj parceli u raskrčenoj šumi pored potoka, radi proizvodnje i dobijanja osušenih dijelova biljke kanabis, prethodno zasadili i uzgojili ukupno 820 stabljika kanabisa, prosječne visine oko 80 centimetara, ukupne neto mase nakon sušenja 19.416,73 grama.

Pored zasada pronađena su i dva plastična aparata za odvajanje cvasti u kojima su se nalazile cvasti kanabisa, zatim veći broj sječenih stabljika kanabisa, jedna kanta u kojoj su se nalazile pobrane cvasti kanabisa, te je pored toga, na drvetu pronađeno pet sušača, od kojih su se u jednom nalazile pobrane cvasti kanabisa, ukupne količine osušenih dijelova 3.346,97 grama.

Na 20 metara od zasada pronađena je i pumpa za vodu sa napojnim akumulatorom i gumenim crijevom za navodnjavanje.

U porodičnoj kući S.K. u električnom šporetu na terasi pronađeno je ukupno 303,18 grama osušenih dijelova biljke kanabis, koju su okrivljeni prethodno proizveli, kao i jedna elektronska vagica za precizno mjerenje.

(Telegraf)