Priča koja je dirnula Srpsku: Đurđini stiže pomoć nakon ATV-ovog priloga

Nakon emitovanja priloga u Centralnim ATV vijestima, pokrenuta je humanitarna akcija za udovicu i samohranu majku Đurđinu Prerad Simić iz banjalučkog naselja Drakulić.

Đurđina je sedam godina živjela sa djecom bez električne energije i osnovnih uslova za život. Dan nakon objavljivanja priče, njenoj porodici je ponovo priključena struja. Građani i organizacije prikupljaju neophodna sredstva.

Priča o humanosti se nastavlja na radost i Đurđine i ATV-a, a više o ovoj hrabroj majci pogledajte u našem prilogu: