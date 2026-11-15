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Priča koja je dirnula Srpsku: Đurđini stiže pomoć nakon ATV-ovog priloga

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АТВ редакција
15.11.2026 20:25

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Nakon emitovanja priloga u Centralnim ATV vijestima, pokrenuta je humanitarna akcija za udovicu i samohranu majku Đurđinu Prerad Simić iz banjalučkog naselja Drakulić.
Foto: ATV

Nakon emitovanja priloga u Centralnim ATV vijestima, pokrenuta je humanitarna akcija za udovicu i samohranu majku Đurđinu Prerad Simić iz banjalučkog naselja Drakulić.

Đurđina je sedam godina živjela sa djecom bez električne energije i osnovnih uslova za život. Dan nakon objavljivanja priče, njenoj porodici je ponovo priključena struja. Građani i organizacije prikupljaju neophodna sredstva.

Priča o humanosti se nastavlja na radost i Đurđine i ATV-a, a više o ovoj hrabroj majci pogledajte u našem prilogu:

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Tagovi :

Đurđina Prerad Simić

ATV

Humanitarna akcija

humanitarna pomoć

Drakulić

Samohrana majka

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