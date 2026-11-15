Priča koja je dirnula Srpsku: Đurđini stiže pomoć nakon ATV-ovog priloga

Autor:ATV redakcija
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Nakon emitovanja priloga u Centralnim ATV vijestima, pokrenuta je humanitarna akcija za udovicu i samohranu majku Đurđinu Prerad Simić iz banjalučkog naselja Drakulić.
Đurđina je sedam godina živjela sa djecom bez električne energije i osnovnih uslova za život. Dan nakon objavljivanja priče, njenoj porodici je ponovo priključena struja. Građani i organizacije prikupljaju neophodna sredstva.
Priča o humanosti se nastavlja na radost i Đurđine i ATV-a, a više o ovoj hrabroj majci pogledajte u našem prilogu:
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