Sutra je Đurđic: Ove poslove nikako ne bi trebalo raditi

Autor:ATV redakcija
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Iako Đurđic, koji će vjernici Srpske pravoslavne crkve (SPC) proslaviti sutra, 16. novembra, nije crveno slovo u crkvenom kalendaru, ovaj praznik u narodnoj tradiciji prati niz običaja i vjerovanja.
Prema starim predanjima, određene poslove i aktivnosti trebalo bi izbjegavati kako bi se dom i porodica sačuvali od nesreće, bolesti i drugih nevolja.
Posebno mjesto u narodnim vjerovanjima zauzimaju zabrane koje se odnose na teške fizičke poslove, lov i iznošenje stvari iz kuće. One su povezane i sa periodom koji u narodnoj tradiciji nosi naziv Vučiji dani, a koji počinje na Đurđic.
Prema narodnom predanju, na ovaj praznik trebalo bi izbjegavati sve što čovjeka fizički iscrpljuje. Neka od ovih vjerovanja prenose se generacijama, a posebno su se poštovala u seoskim domaćinstvima.
Na Đurđic se, prema narodnom običaju, ne bi trebalo baviti poslovima koji zahtijevaju veliki fizički napor. Teški kućni poslovi, kopanje, nošenje tereta i slične aktivnosti ostavljaju se za drugi dan.
Vjerovalo se da rad koji iscrpljuje na ovaj praznik može donijeti umor i nemir u domaćinstvo, pa se dan posvećivao odmoru i porodici.
Jedno od najpoznatijih narodnih vjerovanja vezanih za Đurđic odnosi se na lovce. Prema predanju, onaj ko na ovaj praznik krene u lov mogao bi biti praćen nesrećom tokom cijele godine.
Ova zabrana ima posebnu simboliku jer se Đurđic nalazi uoči perioda Vučjih dana, kada je vuk u narodnoj tradiciji imao naročito mjesto. U prošlosti se ovo vjerovanje veoma poštovalo, naročito u krajevima u kojima je lov bio dio svakodnevnog života.
Prema jednom od starih običaja, od Đurđica pa sve do Svetog Mrate, tokom perioda Vučjih dana, iz kuće se ne iznosi ništa – ni hrana, ni odjeća, niti drugi predmeti.
Ovaj običaj povezan je sa vjerovanjem u zaštitu porodičnog ognjišta. Smatralo se da onaj ko u tom periodu nešto iznese iz doma simbolično može iznijeti i porodičnu sreću i blagostanje.
Zašto se na Đurđic ne preporučuju šivenje i pletenje
Prema narodnom vjerovanju, žene na Đurđic ne bi trebalo da predu vunu, pletu ili šiju. Isto pravilo, prema predanju, odnosilo se i na krojače i obućare.
Vjerovalo se da igle, konci i drugi alati za ručni rad tokom prazničnog dana treba da miruju, kako bi se izbjegla nesreća i maler u narednoj godini.
Među običajima koji se vezuju za Đurđic nalazi se i izbjegavanje pranja veša i drugih tkanina.
Ovo vjerovanje počiva na simbolici da se tokom praznika ništa ne bi trebalo „ispirati“, kako se iz doma ne bi odnijeli sreća, mir i blagostanje.
Od Đurđica, 16. novembra, počinje period koji se u narodnoj tradiciji naziva Vučiji dani, a traje do 24. novembra, odnosno do praznika Svetog Mrate.
Ovaj period isprepleten je brojnim vjerovanjima i strahopoštovanjem prema vuku, životinji koja u srpskoj narodnoj tradiciji ima dvostruku simboliku – predstavlja opasnost, ali i snagu i zaštitu.
Sveti Mrata u narodu se smatra zaštitnikom vukova, a prema starim predanjima, tih dana on obilazi domaćinstva i posmatra da li se poštuju propisani običaji.
Vjerovalo se da nepoštovanje ovih pravila može donijeti nevolje, a posebno se strahovalo od pojave takozvanog hromog vuka, odnosno kriveljana, koji je u narodnim predanjima predstavljan kao najopasniji među vukovima.
Kakva će biti zima? Narodna predskazanja vezana za Mratince
Mratinci su u narodnoj tradiciji imali važno mjesto i kada je riječ o predviđanju vremenskih prilika i zime koja dolazi.
Ako je vrijeme maglovito, očekuje se promjenljiva, vlažna i blaga zima.
Ako su dani vedri, vjerovalo se da predstoji oštra, duga i hladna zima.
Iako su ova predskazanja dio narodnog nasljeđa, a ne pouzdan način prognoziranja vremena, ona svjedoče o tome koliko su ljudi nekada pažljivo posmatrali prirodu i vremenske prilike i nastojali da ih povežu sa promjenama godišnjih doba.
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