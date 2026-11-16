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Besplatni tehnički pregledi vozila u ovim gradovima

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АТВ редакција
16.11.2026 08:35

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U besplatnoj provjeri tehničke ispravnosti vozila u Prijedoru najčešći uočeni nedostaci su u vezi sa kočionom tečnošću i svjetlima, a primjetno je i da vozači zadržavaju ljetne gume nakon 1. novembra, izjavio je danas u Prijedoru Predrag Likokur iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Foto: Srna

Auto-moto savez Republike Srpske organizuje danas u Bijeljini i Zvorniku besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

U okviru preventivne kampanje "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima" besplatni tehnički pregled vozila biće obavljan na benzinskoj stanici "Nestro" u Bijeljini od 10.00 do 12.00 časova, a u Karakaju kod Zvornika kod "Drina osiguranja" od 13.00 do 15.00 časova.

Iz Saveza su podsjetili vozače da je 1. novembra na snagu stupio Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima, kojim je propisano da sva motorna vozila u Republici Srpskoj i BiH, nezavisno od vremenskih uslova, moraju do 1. aprila naredne godine posjedovati zimsku opremu, prenosi Srna.

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Auto-moto savez Republike Srpske

AMS RS

Zvornik

Bijeljina

Tehnički pregled

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