Besplatni tehnički pregledi vozila u ovim gradovima

U okviru preventivne kampanje "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima" besplatni tehnički pregled vozila biće obavljan na benzinskoj stanici "Nestro" u Bijeljini od 10.00 do 12.00 časova, a u Karakaju kod Zvornika kod "Drina osiguranja" od 13.00 do 15.00 časova.

Iz Saveza su podsjetili vozače da je 1. novembra na snagu stupio Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima, kojim je propisano da sva motorna vozila u Republici Srpskoj i BiH, nezavisno od vremenskih uslova, moraju do 1. aprila naredne godine posjedovati zimsku opremu, prenosi Srna.