U Domu kulture u Prnjavoru održan je Kongres posvećen poljskoj zajednici i njenom kulturnom nasljeđu, u organizaciji Udruženja Poljaka i prijatelja „Boleslavec“ Prnjavor.

Kongresu su prisustvovali gosti iz Poljske, članovi Udruženja i brojni posjetioci. Ovaj događaj bio je prilika za predstavljanje poljske kulture, kao i za jačanje veza između Poljaka u Prnjavoru i njihove matične zajednice u Poljskoj.

Poljaci u Prnjavoru čuvaju svoje kulturno nasljeđe Ustupljena fotografija

U okviru dvodnevnog programa prikazan je film „Poslije nas ostaće šuma“, koji govori o životu i nasljeđu Poljaka u BiH, te značaju očuvanja njihove tradicije, običaja i kulture.

Program je nastavljen petog jula Festivalom nacionalnih manjina, tokom kojeg su posjetioci imali priliku da uživaju u muzici, kulturnim sadržajima, druženju sa gostima iz Poljske i degustaciji tradicionalne hrane.

Aktivnosti Udruženja nastavljaju se u avgustu, kada je planirana posjeta poljskom gradu Boleslavecu, od 19. do 23. avgusta, povodom obilježavanja 80 godina od povratka Poljaka. U ovoj posjeti učestvovaće članovi Udruženja, predstavnici Muzičke škole Prnjavor, bend „Deminutiv“, folklorni izvođači i plesna grupa.

Poljaci u Prnjavoru čuvaju svoje kulturno nasljeđe Ustupljena fotografija

Pored kulturnih aktivnosti, Udruženje planira i organizovanje škole poljskog jezika, koja će se održavati tokom avgusta i septembra u prostorijama Udruženja.

Ovim aktivnostima Udruženje „Boleslavec“ nastavlja da njeguje poljsku tradiciju, čuva kulturno nasljeđe i doprinosi povezivanju različitih naroda i kultura.