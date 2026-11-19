Trinaest godina nakon što je objavljen „Grand Theft Auto 5“ (GTA V), njegov dugo očekivani nasljednik „Grand Theft Auto 6“ (GTA VI) konačno je stigao!

Čak i prije zvaničnog izlaska, GTA VI postao je globalni fenomen. Prvi trejler, objavljen u decembru 2023. godine, zabilježio je više od 90 miliona pregleda na Jutjubu u roku od 24 časa.

Time je oboren Ginisov svjetski rekord za najgledaniji video koji nije muzičkog karaktera u jednom danu, a istovremeno su pokrenute brojne teorije obožavalaca, rasprave na internetu i talas objava na društvenim mrežama, koji su dodatno podgrijali interesovanje za igru.

U GTA VI igrači će pratiti Džejsona Duvala i Lusiju Kaminos, kriminalni dvojac čija se priča odvija u Vajs Sitiju, izmišljenom gradu inspirisanom Majamijem, i izmišljenoj saveznoj državi Leonida, zasnovanoj na Floridi. Očekuje se da će igra obuhvatiti dobro poznate teme iz GTA serijala, uključujući drogu, sukobe bandi i organizovani kriminal.

GTA 6 Tanjug/Sebastian Christoph Gollnow/dpa via AP

Zašto su milioni ljudi toliko uzbuđeni zbog igre na čiji se nastavak čekalo više od decenije?

Igra koju su svi čekali

Od svog debija 1997. godine, GTA franšiza prošla je kroz nekoliko generacija konzola za video-igre, a širom svijeta prodato je više od 475 miliona primjeraka.

Zbog prikazivanja nasilja, GTA je oduvijek izazivao kontroverze. Rasprave su dodatno intenzivirane nakon što su igre navedene kao jedan od uticaja u slučaju osmogodišnjeg dječaka iz Luizijane koji je usmrtio svoju baku pucajući iz vatrenog oružja. S obzirom na teme za odrasle i eksplicitni seksualni sadržaj, očekuje se da će i GTA VI ponovo izazvati brojne polemike.

GTA 6 Anadolu/Lokman Vural Elibol

Na tehnološkom planu, kompanija „Rokstar“, koja stoji iza franšize, pomogla je da se redefiniše svijet video-igara uvođenjem koncepta otvorenog svijeta, poznatog kao „sandboks“ dizajn. Igračima je omogućeno da slobodno istražuju okruženje i učestvuju u aktivnostima koje podsjećaju na svakodnevni život.

Najranije igre uglavnom su bile usmjerene na potjere automobilima, pucnjave i uništavanje, uz perspektivu gledanja odozgo. GTA III promijenio je formulu uvođenjem potpuno trodimenzionalnog otvorenog svijeta. Kasniji nastavci dodatno su proširili slobodu igrača, omogućavajući im kupovinu nekretnina, vođenje poslova i istraživanje svijeta izvan glavne priče.

Let’s go! 🔥 GTA 6 is finally here! https://t.co/qmfjCmYKZz — Ben Geskin (@BenGeskin) November 18, 2026

Kao nasljednik GTA V, koji se smatra jednim od najvažnijih mjerila kvaliteta igara otvorenog svijeta, GTA VI suočava se sa ogromnim pritiskom da ponudi nešto još bolje. Dva odgađanja izlaska samo su dodatno pojačala radoznalost igrača, sugerišući da kompanija „Rokstar“ želi više vremena kako bi svaki detalj dovela do savršenstva.

Na neki način, i samo iščekivanje postalo je dio zabave. To se može povezati sa idejom ekonomiste Džordža Lovenštajna, prema kojoj i samo iščekivanje nečega može predstavljati izvor zadovoljstva.

Marketinška strategija kompanije „Rokstar“ podsjeća i na stav profesora marketinga Stivena Brauna, koji smatra da brendovi mogu izgraditi uzbuđenje kod kupaca tako što im postepeno otkrivaju informacije i ostavljaju ih da čekaju.

Nostalgija dodaje još jedan sloj cijeloj priči. Mnogi igrači koji su prvi put istraživali GTA: Vice City 2002. godine danas su odrasli ljudi koji žele ponovo da prošetaju njegovim ulicama obasjanim neonskim svjetlima. Za njih GTA VI nije samo nova igra već i povratak u dobro poznati virtuelni svijet.

Difference betweem GTA 5 VS GTA 6 Car Jacking is insane 💀 https://t.co/ejvA9CgYvb — Kush (@kushika_twt) November 16, 2026

Velika očekivanja donose i veliki pritisak

Kada se GTA VI konačno našao u prodaji, ostaje jedno veliko pitanje: Može li igra opravdati godine iščekivanja i ogromna očekivanja publike?

Uzbuđenje je već pokrenulo ogroman talas sadržaja koji stvaraju sami korisnici, od reakcija na trejlere na Jutjubu, preko rasprava na Reditu, do teorija obožavalaca i brojnih mimova na društvenim mrežama. Zvanični trejler premašio je 300 miliona pregleda, uz više od milion komentara.

Takođe, procjenjuje se da bi GTA VI mogao privući 15 miliona digitalnih prednarudžbi za konzole „Plejstejšn 5“ i „Iksboks serija X|S“, što bi potencijalno moglo donijeti prihod od 1,4 milijarde američkih dolara. Ukoliko se prognoze ostvare, bio bi to novi rekord kada je riječ o prednarudžbama video-igara.

Ove brojke ukazuju na snažnu povezanost publike sa brendom, jer su milioni obožavalaca spremni da ulože svoje vrijeme, novac i strpljenje čak i prije nego što igra zvanično bude objavljena.

GTA 6 Anadolu/Mouneb Taim

Do trenutka kada se igrači vrate u Vajs Siti, mnogi će već imati osjećaj da poznaju njegove ulice. Ipak, njihovo zadovoljstvo neće zavisiti samo od kvaliteta igre već i od toga koliko će ona ispuniti njihova očekivanja.

Ovaj fenomen poznat je kao teorija potvrđivanja ili nepotvrđivanja očekivanja. Što su očekivanja veća, to je teže proizvodu da u potpunosti zadovolji potrošače.

Industrija video-igara već je vidjela šta se dešava kada veliko izdanje ne ispuni očekivanja. „Sajberpank 2077“, jedna od najiščekivanijih igara 2020. godine, objavljena je uz brojne tehničke probleme. Kompanija „Soni“ uklonila ju je iz „Plejstejšn“ prodavnice i ponudila povrat novca nakon što je igra imala loše performanse na konzolama PS4 i Xbox One.

Za kompaniju „Rokstar“, ogromno interesovanje za GTA VI predstavlja i priliku i rizik. Igra bi mogla postati još jedno istorijsko izdanje, ali bi neispunjavanje očekivanja moglo izazvati podjednako snažnu negativnu reakciju publike.

Na kraju krajeva, riječ je o blokbasteru čiji se troškovi razvoja i marketinga, prema pojedinim procjenama, kreću i do dvije milijarde američkih dolara.

Da li GTA VI najavljuje novu generaciju konzola?

GTA VI obećava tehnološki ambiciozno iskustvo igranja, uključujući izuzetno dinamičan sistem vremenskih prilika koji bi trebalo da odražava uslove iz stvarnog svijeta. Ipak, očekuje se da će igra na obje konzole raditi sa 30 kadrova u sekundi (FPS), iako savremene igre sve češće nude 60 kadrova u sekundi.

Da li to znači da nam je potrebna nova generacija konzola za video-igre?

Sa poslovnog stanovišta, međutim, izlazak GTA VI ne mora nužno da znači da je nova generacija konzola nadomak dolaska.

Istraživanje američkog tržišta konzola u periodu od 1993. do 2004. godine, koje su sproveli marketinški istraživači Jerun Binken i Stefan Stremerš, pokazalo je da izlazak izuzetno popularne igre može povećati prodaju hardvera u prosjeku za 14 odsto tokom mjeseca objavljivanja i narednih pet mjeseci.

I „Soni“ (sa PS6) i „Majkrosoft“ (sa Xbox Helix) potvrdili su da je razvoj konzola nove generacije u toku. Ipak, konkretni datumi njihovog izlaska još nisu poznati.

GTA 6 Soni 5 Anadolu/Jintak Han

Industrija se, takođe, suočava sa globalnom nestašicom čipova, koju djelimično podstiče sve veća potražnja iz centara podataka, industrije vještačke inteligencije i proizvodnje električnih vozila.

U širem smislu, GTA VI pokazuje i na koji način veliki izdavači video-igara upravljaju finansijskim rizicima. U svom istraživanju industrije takozvanih AAA video-igara, naučnik iz oblasti medijskih studija sa Univerziteta u Torontu, Dejvid Niborg, objašnjava zašto se studiji sve više oslanjaju na već uspostavljene franšize kako bi smanjili neizvjesnost na nepredvidivom tržištu.

GTA VI pokazuje koliko snažan može biti već izgrađen brend

Osim ogromnog interesovanja koje prati njegov izlazak, ovaj fenomen otkriva i nešto o savremenom ponašanju potrošača: kupovina i korišćenje proizvoda nisu uvijek početak potrošačkog iskustva. Ponekad sve počinje mnogo ranije – onog trenutka kada počnemo da iščekujemo nešto čemu se radujemo.