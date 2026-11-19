Autor:ATV redakcija
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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, čekaju sedam časova, a na Bezdanu četiri.
Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj, zadržavanje teretnih vozila je tri časa.
Po dva časa kamioni čekaju na graničnim prelazima Šid, Kelebija i Sremska Rača, prenosi Srna.
Prema navodima Puteva Srbije, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
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