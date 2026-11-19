Preventivna kampanja besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila danas će biti održana u Derventi i Trebinju, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Provjera vozila odvijaće se od 12.00 do 14.00 časova u krugu Auto-moto društva "Derventa" i u krugu Auto-moto društva "Hercegovina".

Preventivnu kampanju "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima" organizuje Auto-moto savez Republike Srpske od 30. oktobra do 20. novembra, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Agencijom za bezbjednost saobraćaja, prenosi Srna.