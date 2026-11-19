Decembar 2026. godine mogao bi, prema astrološkim prognozama, da donese finansijski preokret za pojedine horoskopske znakove.

Poslije jeseni obeležene neplaniranim troškovima i brigom o novcu, astrolozi najavljuju period u kojem bi dosadašnji trud mogao da se isplati.

Početak posljednjeg mjeseca u godini posebno bi mogao da obraduje tri znaka Zodijaka.

Prema astrološkim prognozama, od 1. decembra pred tri horoskopska znaka otvaraju se povoljne prilike za zaradu, napredovanje na poslu i rješavanje finansijskih teškoća. Jednima bi mogla da stigne dugo očekivana ponuda, dok bi drugi mogli da naplate stara potraživanja ili dođu do neočekivanog novca.

Lav: Trud bi mogao da donese veću zaradu

Lavovi su prethodnih meseci ulagali mnogo energije u posao, ali rezultati nisu uvijek ispunjavali njihova očekivanja. Prema astrološkim prognozama, decembar bi mogao da donese preokret.

Već početkom mjeseca mogle bi da im se otvore prilike za povišicu, bolju poslovnu ponudu ili dodatni izvor prihoda. Trud koji su dugo ulagali konačno bi mogao da donese konkretne rezultate, naročito u prvoj polovini decembra, kada im se predviđa priznanje za rad ili važan korak u karijeri.

Djevica: Stiže novac koji su dugo čekale

Djevicama bi decembar mogao da donese finansijsko olakšanje. Poslije perioda pažljivog planiranja troškova i odlaganja kupovina, konačno bi mogle da odahnu.

Prema astrološkim prognozama, već početkom mjeseca mogle bi da naplate dugo očekivani honorar ili dobiju nazad novac koji su pozajmile. Nekima se predviđa neočekivani povraćaj novca, dok bi druge mogle da bolje rasporede kućni budžet i izmire dio dugovanja.

Strijelac: Poslovni dogovori otvaraju prilike

Strijelčevima bi rođendanski period, prema astrološkim prognozama, mogao da donese i finansijsku sreću. Početak decembra najavljuje se kao povoljan za poslovne razgovore, pregovore i nove dogovore.

Oni koji razmišljaju o dodatnom poslu ili žele da ostvare neku ideju mogli bi da dobiju priliku da je predstave pravim ljudima. Posebno se izdvaja druga nedjelja decembra, kada bi mogle da im se otvore mogućnosti za dodatnu zaradu, piše kao Srpskainfo.