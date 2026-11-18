Od teških poslova u Frankfurtu do uspješne farme u Srbiji: Miloš sa suprugom i četvoro djece gradi život iz snova

U trci za titulu „Mladi poljoprivrednik godine“, tridesetpetogodišnji Miloš Jakovljević iz Berkasova kod Šida pokazuje kako se povratkom iz inostranstva, složnim porodičnim radom i jasnim ciljem može stvoriti stabilna i moderna farma muznih krava.

Rano ostati bez oca i otići u inostranstvo sudbina je koja je zadesila Miloša Jakovljevića. U Frankfurtu je proveo skoro sedam godina baveći se postavljanjem gipsa i teškim fizičkim poslovima.

Ipak, zov zavičaja, ljubav i želja da živi od sopstvenog rada u svom dvorištu prevagnuli su nad životom u inostranstvu.

Kada se vratio u Srbiju, upoznao je suprugu Slavicu. Sa dolaskom prvog djeteta, Miloš je donio prelomnu odluku – razdvajanje i odlazak preko granice više nisu bili opcija. Konkurisali su preko programa za dodjelu seoskih kuća mladim bračnim parovima, skućili se u Berkasovu i od apsolutne nule započeli agrobiznis u mliječnom govedarstvu.

Od gipsa u Njemačkoj do 15 muznih krava

Počeci u Berkasovu bili su izuzetno teški, s obzirom na to da su krenuli bez sopstvene mehanizacije i zatečenog stočnog fonda.

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"Kao mlad sam rano ostao bez oca i sticajem okolnosti otišao na rad u inostranstvo, u Frankfurt. Tamo sam proveo nekih šest-sedam godina i radio sve i svašta, postavljanje rigipsa i fizičke poslove. Kada sam se vratio, upoznao sam suprugu Slavicu i više mi nije padalo na pamet da se razdvajamo i ostavljam porodicu. Dobili smo kuću na selu preko konkursa za ravnopravnost polova i dodjelu kuća na selu i riješili da započnemo svoj biznis u mliječnom govedarstvu", prisjeća se Miloš svojih početaka.

Prije samo tri godine krenuli su sa svega četiri krave. Zahvaljujući predanom radu i postepenim ulaganjima, danas njihova farma broji 15 muznih grla, a saradnju imaju sa Šabačkom mljekarom.

"Kada su vidjeli da smo mladi, pružili su nam šansu, bili su zadovoljni našim radom i tako smo ušli u ozbiljnu proizvodnju", ističe Miloš.

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U stočarstvu je, kako naglašava, ulaznica izuzetno skupa. Za opremanje iole pristojne mini-farme, objekte i grla potrebno je skoro 100.000 evra, što nijedan mladi bračni par ne može samostalno da obezbijedi. Iako su konkurisali na pokrajinskim i republičkim konkursima, podsticaje nisu uspijevali da dobiju.

"Od nule je jako teško krenuti ako nemaš vjetar u leđa. Mnogi lijepo saslušaju, ali kada dođe do dogovora, svi pitaju: ‘Koliko imaš državne zemlje, šta imaš od imovine?’ Bio sam u situaciji da bukvalno prelomim i vratim se u inostranstvo. Tada se pojavila 3Banka, koja nam je jedina pružila otvorene karte i odrešene ruke. Sa njima smo napravili pravi biznis plan i da nije bilo njih, ova grla nikada ne bismo uspjeli da kupimo", ističe Jakovljević.

Pored stočarstva, gazdinstvo trenutno obrađuje šest hektara sopstvene zemlje, dok preko konkursa za pravo prečeg zakupa po osnovu stočarstva očekuju još 20 hektara opštinske zemlje naredne jeseni.

Dok ne obezbijedi veće ratarske površine, Miloš je pronašao stabilnog partnera za ishranu krava, kompaniju „De Heus“, koja ga kreditira na 45 dana, što mu omogućava vrhunski kvalitet sirovog mlijeka i visok procenat mliječne masti.

Složna šestočlana porodica

Najveća snaga ovog gazdinstva krije se u šestočlanoj porodici. Miloš i Slavica imaju četvoro djece i svako ima svoja zaduženja prilagođena uzrastu.

"Supruga mi je ogroman oslonac, vodi računa o higijeni i muži, što je u proizvodnji mlijeka presudno. Djeca su uvijek tu oko nas, svako pritrči i pomogne koliko može. Zbog posla u štali koji ne trpi odlaganje, ove godine nismo stigli da odemo ni na more, slobodnog vremena gotovo da nema, ali imamo zajednički cilj i sve radimo za njihovu budućnost", ponosan je domaćin iz Berkasova.

Planovi Jakovljevića ne staju na trenutnom broju grla. Već je započeo izgradnju novog objekta i planira novo kreditno zaduženje kako bi farmu podigao na još viši tehnološki nivo.

"Cilj nam je da završimo započetu štalu, zaokružimo stado na 30 muznih krava i postignemo stabilnu proizvodnju od 1.000 litara mlijeka na svaka dva dana. Želim da pokažem da se radom može sve postići od nule i volio bih da bar dvoje od naše četvoro djece sutra ostane na imanju i nastavi ovaj posao", poručuje Miloš.

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Iako život u štali traži neprekidno odricanje, pa odmora i putovanja na more gotovo i nema, Miloš naglašava da sloboda, porodica na okupu i rad na sopstvenoj zemlji vrijede svakog prolivenog znoja.

Na pitanje da li se danas zaista može lijepo živjeti od poljoprivrede i rada na selu, Miloš nema dilemu:

"Mladima bih poručio da po meni još uvijek može da se živi na selu od svoga rada. Jeste teško i traži jako puno ulaganja i odricanja, ali ko je spreman na taj put, on će nešto i napraviti. Danas niko neće da radi teške poslove, svi hrle u velike gradove, a ja još uvijek imam energiju i volju da pokažem da se od ovog posla može živjeti. Svoj si gazda, ustaješ i liježeš kad hoćeš, a svojim radom stvaraš nešto što niče i pomjera se iz mrtve tačke. Mi smo došli bukvalno iz nule sa tom jednom kućom, a danas imamo veliku porodicu, ozbiljna grla i štale. Sve se radom može postići", zaključuje ponosno domaćin iz Berkasova, piše Blic.