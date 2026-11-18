U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo do potpuno oblačno vrijeme, koje će sredinom dana donijeti kišu, ali uz temperaturu iznad prosjeka za ovo doba godine i vjetrovite uslove.

Pljuskovi sa grmljavinom najavljeni su u Hercegovini i ponegdje na zapadu, dok su na jugu moguće i obilnije padavine. Padavine će u večernjim časovima slabiti i potpuno prestati, nakon čega se od zapada očekuje postepeno razvedravanje.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od sedam do 10 stepeni, na jugu do 13 Celzijusovih, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 15 do 21 stepen Celzijusov. Vjetar će biti umjeren do jak, sa povremenim jakim udarima, dok se u Hercegovini očekuju i olujni udari južnih smjerova.

Inače, danas je u Republici Srpskoj i FBiH bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu i slabu kišu.