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Foto: Srna

U Novom Gradu je danas, u trećoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, prikupljeno 89 doza ove dragocjene tečnosti.

Sekretar Crvenog krsta Danijela Samardžić rekla je da je akciju podržalo ukupno 117 dobrovoljnih davalaca. Prema njenim riječima, u akciji su, osim višegodišnjih dobrovoljnih davalaca, danas učestvovali i učenici Srednjoškolskog centra "Đuro Radmanović" koji su prvi put dali krv. Akcija je održana u saradnji sa prijedorskom Transfuziološkom službom, prenosi Srna.

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