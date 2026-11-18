Autor:ATV redakcija
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U Novom Gradu je danas, u trećoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, prikupljeno 89 doza ove dragocjene tečnosti.
Sekretar Crvenog krsta Danijela Samardžić rekla je da je akciju podržalo ukupno 117 dobrovoljnih davalaca.
Prema njenim riječima, u akciji su, osim višegodišnjih dobrovoljnih davalaca, danas učestvovali i učenici Srednjoškolskog centra "Đuro Radmanović" koji su prvi put dali krv.
Akcija je održana u saradnji sa prijedorskom Transfuziološkom službom, prenosi Srna.
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