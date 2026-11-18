Аутор:АТВ редакција
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Фолк звијезда Драгана Мирковић снимила је нову пјесму која носи назив "Дрина".
Фолк звијезда Драгана Мирковић снимила је нову пјесму која носи назив "Дрина".
Од објављивања "Иницијала", њене посљедње пјесме, прошле су готово двије године, а Драганину нову пјесму публика ће моћи да чује у четвртак, 19. новембра, тачно у подне, на њеном званичном Јутјуб каналу.
"Дрина" је прича о љубави и заједништву, а у њеним стиховима Драгана помиње читав регион, преноси Гранд.
Емоција пјесме преточена је и у спот који потписује Дејан Милићевић, а који је сниман током љета у Вишеграду.
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Вијест о премијери пјевачица је подијелила с публиком.
“Драги моји, могу са задовољством да вам кажем да ћете у четвртак, 19. новембра, у подне имати прилику да чујете моју нову пјесму ‘Дрина’ на мом YouTube каналу. Воли вас ваша Драгана Мирковић”, навела је она.
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