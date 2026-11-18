Како сазнаје Телеграф, пјевач се из чиста мира срушио након концерта, на прослави коју је његов колега организовао за најближе.

- На афтеру се само срушио. Не знам шта му се десило, да ли је колабирао или му је изненада позлило - открио је избор с лица мјеста за Телеграф.

Режаку су одмах сви прискочили у помоћ, а међу њима је био и славни спортиста.

- Саво Милошевић је одмах прискочио да му помогне, сви су поскочили. Човјек је врло брзо дошао себи, можда је само колабирао, ко ће знати - открио је извор за Телеграф.