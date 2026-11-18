Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Борис Режак онесвијестио се касно ноћас након концерта Славка Бањца у МТС дворани.
Како сазнаје Телеграф, пјевач се из чиста мира срушио након концерта, на прослави коју је његов колега организовао за најближе.
- На афтеру се само срушио. Не знам шта му се десило, да ли је колабирао или му је изненада позлило - открио је избор с лица мјеста за Телеграф.
Режаку су одмах сви прискочили у помоћ, а међу њима је био и славни спортиста.
- Саво Милошевић је одмах прискочио да му помогне, сви су поскочили. Човјек је врло брзо дошао себи, можда је само колабирао, ко ће знати - открио је извор за Телеграф.
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