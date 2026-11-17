Најдраматичнији моменат у њиховој заједничкој прошлости био је напад на Чолину супругу Александру, који леди крв у жилама.

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Она је једном приликом постала мета напада ножем од стране фанатичне обожаватељке.

Чолић се својевремено присјетио овог застрашујућег инцидента, који се десио на почетку њиховог брака.

"Једном је моју супругу ножем напала нека обожаватељка и посјекла ју је по лицу. Сандра се измакла, али ју је ова мало закачила, срећом без већих посљедица", рекао је тад.

Александра се свјесно држи подаље од очију јавности и не експонира се у медијима, а и сам Чолић сматра да супруга и дјеца треба да буду далеко од јавне сцене.

Здравко је раније признао да га је супруга освојила управо својом једноставношћу, приврженошћу и тиме што брине о њему.

"Лијепо је да дјеца прођу свијет"

Здравко Чолић је, иначе, недавно причао о породици.

- Па ја бих то, колико год могу, одложио без обзира на године. Старија ћерка је већ стабилна, а млађа је још млада. Све је то у Божјим рукама. Увијек кажем - лијепо је да дјеца мало прођу свијет, раде на себи, али судбина је судбина, она те увијек сачека - навео је Здравко Чолић за "ИН Магазин".

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Он је рекао да су обје насљеднице размажене, али да их разумјие, те да му се не допада што се старија ћерка често слика за друштвене мреже.

(Блиц)