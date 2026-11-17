Како стручњаци објашњавају, током хладнијег периода чешће су кардиолошке манифестације, због чега се савјетује посебан опрез.

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Температуре ће осцилирати и у наредним данима те је важно придржавати се савјета стручњака, нарочито ако спадате у ризичну групу.

Стезање крвних судова

Стезање крвних судова, болови у грудима, главобоља, отежано дисање на хладном ваздуху и нагли скок крвног притиска само су неке од тегоба које су током оваквих дана најизраженије. Према подацима служби Хитне помоћи, током претходних ноћи за помоћ су се најчешће јављали хронични болесници - првенствено срчани пацијенти, особе са хипертензијом и астматичари.

Сужење крвних судова, промјене ваздушног притиска, али и нередовно узимање лијекова, директан су окидач за нагло погоршање хроничних обољења.

Љекари и фармацеути апелују да је редовно узимање прописане терапије кључно, нарочито у данима када је додатно оптерећује кардиоваскуларни систем, што се посебно односи на особе са повишеним притиском и плућне болеснике.

- Уколико имате висок притисак и добили сте своју терапију, без договора са изабраним љекаром или фармацеутом не смијете престати са узимањем лијека јер можете ићи у ризик да добијете срчани или мождани удар. Такође, многи када осјете побољшање здравственог стања, на своју руку престају са терапијом или смањују дозу, што није препоручљиво – објаснила је фармацеуткиња Фармацеутске коморе Србије, Слађана Панајотовић, у подкасту Здраво са Иваном.

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Хладан и сув ваздух у комбинацији са појачаним вјетром и зимским аерозагађењем представља посебан изазов за дисајне путеве. На удару су прије свега старије особе и хронични болесници, али и метеоропате и млађа популација.

Стручњаци подсјећају да дисциплиновано придржавање савјета љекара у овим данима дословно чува живот, те да никакво експериментисање са лијековима на своју руку не долази у обзир.

- Ако би неко са дијагнозом хипертензије престао да пије терапију, излаже се ризику од компликованих кардиоваскуларних догађаја. Нема разлога да пацијент улази у те ризике. Чувањем свог здравља, свог тијела, чувамо и себе и друге. Ако неко има неку недоумицу, увијек може да дође у апотеку по савјет, да ли зна да измјери притисак, да ли правилно користи своју терапију, понекад су пацијенти збуњени, али ту смо да одговоримо на свако питање - истакла је Панајотовић.

Астматичари на удару

Хладан и сув ваздух у комбинацији са појачаним вјетром и зимским аерозагађењем представља посебан изазов за дисајне путеве.

На удару су прије свега старије особе и хронични болесници, али ни здрави људи нису поштеђени температурних ломова, истакао је проф. др Милан Јовановић, начелник Центра хитне помоћи на Војномедицинској академији.

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- Временске осцилације утичу на цјелокупну популацију. Честе промјене, хладно - топло, веома се одражавају на наше унутрашње осцилације хормона и на нека друга једињења која одређују како се ми осјећамо. У честим временским осцилацијама људи постају раздражљиви, уморни, малаксали. Код трећине свјетске популације запажени су ти симптоми и такви људи се називају метеоропатама - објаснио је проф. др Јовановић.

(Телеграф.рс)