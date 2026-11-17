Аутор:Зорица Петковић
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Клизиште - озбиљна пријетња кућама, уништена и по живот опасна саобраћајница, асфалт којим се све теже пролази било каквим возилом, накривљене бандере - овдје и овако ми живимо, причају становници једне од највећих и најстаријих бањалучких улица.
Јагода Сурлић, борац је прве категорије и било јој је, прича, тешко и раније, у рату. Сада јој је најтеже. Клизиште изнад њене куће не мирује.
"Живим сама, можете видјети све како је кућа ми је угрожена", истакла је Јагода Сурлић.
Свака јача падавина је нова пријетња кућама које су уз само клизиште.
Прве јесење кише узроковале нове проблеме клизиште је поново покренуто, а посебно су угрожени станари који живе код броја 24.
Први Јагодин комшија Радомир, каже, да оним што је урађено не може бити задовољан. По њему, поставити неколико шипова није довољно и то није завршен посао.
"Комшиница која живи до мене уопште није могла проћи, траћили смо помоћ од Градске управе , од Цивилне заштите, много пута смо се обраћали. На крају негдје у јесен извела се нека санација али можете видјети да је само дјелимично урађено па видите на шта то личи", казао је Радомир Станчевић.
Иако је на само два километра од строгог центра Бањалуке, улица Косте Јарића изгледа буквално као пут којим ријеђе. Напротив, ради се о веома прометној улици, која одавно није безбједна. То доказује и неколико саобраћајних несрећа које су се десиле у тој улици. Мајке су , причају, забринуте за безбједност дјеце, посебно у вечерњим сатима када се она враћају из школе. Да се нешто хитно мора подузети, сагласни су и у МУПУ.
Евидентно је да су угрожени сви и пјешаци и возачи, а посебно они који ту живе.
"Овдје је моје двориште не могу се људи мимоићи, улазе у рупе, доле", казао је Љубан Кучук.
"Јако незгодно, поготово што је то на једној кривини. Ова улица ем'што је уска ем' што је кривина и уз брдо јако незгодно када ту пролазе људи који то не знају. Када ми долазе гости морам да кажем - припазите на одрон , да не би неко направио штету на ауту или да не слети у провалију, не дао Бог", истакао је Зоран Малетић.
Иако смо послали имејлове на неколико адреса, конкретан одговор када ће се приступити санацији клизишта, али и реконструкцији комплетне улице до закључења прилога нисмо добили. У међувремену, пут све брже пропада, земљиште се слијеже, бандере су накривљене... у 21. вијеку, на само два километра од центра највећег града Српске.
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