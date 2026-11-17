Аутор:АТВ редакција
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Више дијелова Бањалуке сутра ће бити без електричне енергије у различитим временским интервалима, саопштено је из "Електрокрајине".
Од 10.30 до 12 часова струју неће имати дијелови насеља Медено Поље, Чесма и Крчмарице.
"Од девет до 13 часова без електричне енергије биће дијелови улица Академика Милана Васића (бр. 61 и 72), Манастира Грачаница, Милице Стојадиновић Српкиње, Српских добровољаца, Српских устаника, Стевана Булајића и Високих Дечана", казали су из "Електрокрајине".
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Додају да у периоду од 10 до 12 часова струје неће имати дио улице Бранка Грбчића, док ће од девет до 14 часова без електричне енергије бити дио улице Јовице Савиновића и дио насеља Драгочај.
Такође, дијелови насеља Туњице, Рамићи и Драгочај, као и дио Шарговачке улице, биће без струје од 8.30 до 9.30, те од 14 до 15 часова.
Од девет до 15 часова електричне енергије неће имати дијелови улица Душана и Владе Копање, Ђурђевића пут и Карађорђева (од броја 386 до 482).
Од девет до 11 часова струје неће имати ни дијелови насеља Рамићи, односно Савићи, Липовци и Доњци.
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