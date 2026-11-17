Аутор:АТВ редакција
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Снажан олујни вјетар погодио је Бањалуку, а према најавама метеоролога, најјачи удари југа тек се очекују у сриједу и четвртак, посебно у послијеподневним и вечерњим часовима.
Метеоролози упозоравају да долази до новог и значајног јачања јужног и југозападног вјетра, који ће наставити да дува све до суботе, 21. новембра.
У већем дијелу БиХ очекују се јаки до олујни удари југа, због чега се грађанима савјетује додатни опрез.
Иако је вјетар већ изазвао непријатности у највећем граду Републике Српске, главни талас нестабилности долази средином седмице. Врхунац олујног невремена прогнозира се за послијеподневне и вечерње сате у сриједу и четвртак.
„Очекује се ново јачање јужног и југозападног вјетра, који ће дувати све до суботе, 21. новембра. Најјачи удари очекују се у сриједу и четвртак, када ће у већини предјела дувати јак и олујни југо”, навели су на страници БХметео.
С обзиром на најављене олујне ударе, надлежне службе позивају на опрез при кретању у близини дрвореда, градилишта и привремених објеката, као и на обезбјеђивање предмета са балкона и тераса.
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