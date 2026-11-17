Аутор:АТВ редакција
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Најљепши обичај за Аранђеловдан не почиње 21. новембра, већ вече уочи празника, док кућа још мирише на вечеру, а ви можда нисте ни помислили на предстојећу славу. Штета је што га многи прескачу, јер су стари вјеровали да се управо у тим тихим сатима жеља најбоље чује.
Архангел Михаило предводник је небеске војске, а у народу се сматра заштитником анђела. Слави га велики број српских домова, а за његов празник везује се и један обичај који, према народном вјеровању, има посебно значење.
Када падне мрак у петак, 20. новембра, упалите воштану свијећу код иконе или на чистом столу, поред чаше воде и комадића хљеба. Угасите телевизор и склоните телефон. Према старом народном вјеровању, архангел не долази тамо гдје је бука.
Помолите се својим ријечима или изговорите кратку молитву Светом архангелу Михаилу, а затим тихо и јасно замислите једну жељу. Не набрајајте их више. Народно вјеровање каже да су искрене и скромне молбе најважније.
Свијећу немојте дувати. Пустите је да гори колико може или је угасите на безбједан начин.
Најважнији дио празника није само молитва, већ и захвалност. Зато се на сам Аранђеловдан одлази у цркву, а они који нису у могућности да то учине могу се помолити пред иконом и захвалити за све што имају.
Један од обичаја који се везује за овај празник јесте и милостиња. Помозите ономе коме је помоћ потребна – поклоните намирнице комшиници која живи сама, новац некоме коме је неопходан или топлу одјећу онима који немају довољно.
Вјерује се да добро дјело има посебну вриједност и да празник треба провести у духу љубави, доброте и милосрђа.
У домовима који славе Аранђеловдан припрема се славски колач, који се ломи са породицом и гостима, али молитва и добра дјела дио су празничног духа који могу његовати и они који не славе.
Према народним обичајима, на Аранђеловдан треба избјегавати тешке послове. Не пере се веш, не цијепају се дрва и не шије, а посебно се настоје избјећи свађе и несугласице у кући.
Стари су вјеровали да се на овај дан не треба свађати, већ празник провести у миру, слози и породичном окупљању.
Такође, према народном вјеровању, није добро позајмљивати новац из куће на овај празник. Сви ови обичаји подсјећају на то да Аранђеловдан треба да буде дан посвећен породици, вјери, захвалности и доброти.
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