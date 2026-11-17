Аутор:АТВ редакција
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Нова банка покренула је промотивну кампању „Техника у плану, поврат на длану“, која корисницима Супер Нова Мастеркард дебитних и кредитних картица омогућава поврат новца приликом куповине бијеле технике и кућанских апарата. Куповином у МГ Минд трговинама, путем МГ Минд веб трговине или у Супермаркету Славија у Бањој Луци.
Корисници Супер Нова Мастеркард картица остварују право на поврат од 50 КМ за куповину у вриједности од 300 КМ до 500 КМ по једном рачуну, односно 100 КМ за куповину од 500,01 КМ по једном рачуну.
Сваки корисник може остварити поврат у обје категорије, за двије различите куповине, чиме укупни поврат новчаних средстава може износити до 150 КМ. Кампања траје од 17. новембра 2026. до 28. фебруара 2027. године, односно до искориштења предвиђеног буџета.
Нова кампања представља наставак активности Нове банке усмјерених на пружање конкретних погодности корисницима платних картица и стварање додатне вриједности у свакодневној потрошњи.
„Сви знамо да постоје куповине које се не обављају успут. Нови фрижидер, телевизор или неки други уређај за домаћинство често су дио породичних планова и кућног буџета. Жељели смо да управо код таквих куповина наши корисници осјете предност картице коју свакодневно користе. Када дио новца потрошеног на куповину вратите на рачун, то није само уштеда, већ и осјећај да сте направили добар избор. За нас је то и суштина доброг банкарства разумјети шта је људима важно и понудити им нешто што има стварну вриједност у њиховом животу“, изјавио је Стефан Пајић, руководилац маркетинга и корпоративних комуникација Нове банке.
Понуда обухвата широк асортиман бијеле технике и кућанских апарата реномираних произвођача, међу којима су "Alfa plam", "Beko", "Gorenje", "Indesit", "LG", "Hisense" i "Whirlpool". Корисници могу изабрати производе у складу са својим потребама, било да планирају опремање новог дома, замјену постојећих уређаја или унапређење свакодневног комфора.
Куповина је омогућена и путем МГ Минд веб трговине на адреси www.mgmind.shop, чиме су погодности кампање доступне и корисницима у који преферирају онлајн куповину. Детаљне информације и Општи услови промоције доступни су на интернет страници Нове банке www.novabanka.com.
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