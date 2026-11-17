Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија је саопштила да би компанији за онлајн продају "Тему" могла да буде изречена велика казна због тога што са своје платформе није уклонила нелегалне производе.
Комисија је навела да "Тему" примјењује неефикасне провјере усклађености производа, процедуре уређивања садржаја и систем санкционисања.
"Куповина путем интернета не би требало да значи ризиковање куповине нелегалних и небезбједних производа", изјавила је потпредсједник Европске комисије Хена Виркунен.
"Тему" има право да се брани и може да уведе измјене да би отклонио недостатке, пренијела је агенција ДПА.
Међутим, уколико Комисија на крају потврди кршење Закона о дигиталним услугама, компанија би могла да се суочи са казном до шест одсто свог глобалног годишњег промета.
Комисија је у мају казнила "Тему" са 200 милиона евра након што су на њеној платформи пронађене небезбједне играчке за бебе и мали електронски уређаји. Кинеска компанија се након тога обавезала да ће ријешити проблем, преноси Срна.
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