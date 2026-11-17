Аутор:АТВ редакција
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Докторица Алма Мулић, специјалистица неуропсихијатрије, поднијела је оставку на мјесто шефице Одсјека за лијечење душевних болесника мушког пола на Одјелу психијатрије Кантоналне болнице Зеница, потврђено је за Зенит.ба.
Оставку је поднијела због случаја насиља над пацијентом на Одјелу психијатрије, након којег је ухапшено пет медицинских техничара ове здравствене установе.
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У овом тренутку није познато ко ће преузети руковођење одсјеком.
Петорици медицинских техничара Општински суд у Зеници одредио је притвор до 30 дана због постојања основане сумње да су 5. новембра 2026. године, током радног времена, физички злостављали 24-годишњег пацијента на Одсјеку мушке ургентне психијатрије. Притвор је одређен Бенарису Махмићу, Харису Војићу, Кенану Леки, Седину Скопљаку и Мухамеду Дурмиш.
Према наводима Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, пацијент је задобио тјелесне повреде, а догађај је изазвао бројне реакције јавности, посебно након објављивања снимка надзорних камера.
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Менаџмент Кантоналне болнице Зеница раније је саопштио да је подузео законске и институционалне мјере ради утврђивања свих околности догађаја те да је надлежним органима доставио расположиве доказе, преноси РадиоСарајево.
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