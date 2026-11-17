Аутор:АТВ редакција
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Неколико дјеце повријеђено је данас у београдском тржном центру „Галерија“ након што су пала са покретних степеница.
На мјесто догађаја одмах су упућене четири екипе Хитне помоћи, сазнаје Телеграф.
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Према првим информацијама, једно санитетско возило са петоро повријеђене дјеце већ је кренуло према болници, док су остале медицинске екипе наставиле да им указују помоћ на лицу мјеста.
Како јавља репортер Телеграфа, призори у тржном центру су потресни.
Повријеђена дјеца неутјешно плачу, а нека од њих имају завијене главе због задобијених повреда.
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Околности под којима је дошло до незгоде за сада нису познате. Увиђај и утврђивање свих детаља су у току.
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