Аутор:АТВ редакција
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Студенти Медицинског факултета у Београду огласили су се поводом јутрошњег инцидента, када је Лидија Вукићевић, посланица СНС-а, поливена јогуртом приликом уласка у Народну скупштину Србије.
Како наводе особа која је полила Вукићевићеву јогуртом је бивша секретарка овог факултета.
"Поводом јутрошњег догађаја испред дома Народне скупштине у ком је учествовала бивша запослена нашег факултета обавештавамо јавност да тај чин није у складу са вредностима за које се залажемо и боримо. Као и увијек до сада, позивамо грађане на мирно и достојанствено поступање према свим суграђанима, независно од њихове политичке припадности", навели су студенти.
Povodom jutrošnjeg događaja ispred doma Narodne skupštine u kom je učestvovala bivša zaposlena našeg fakulteta obaveštavamo javnost da taj čin nije u skladu sa vrednostima za koje se zalažemo i borimo. Kao i uvek do sada, pozivamo građane na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim sugrađanima, nezavisno od njihove političke pripadnosti.— MFUBlokadi (@Blokada_Mfub) November 17, 2026
Марија Радовановић, бивша секретарка Медицинског факултета у Београду, која је јутрос, 17. новембра, на степеницама Народне скупштине Србије јогуртом полила посланицу СНС-а Лидију Вукићевић, објаснила је зашто је тако поступила.
Тврди да то није планирала и да није због тога понијела јогурт.
"Нисам то радила ради перформанса, него сам просто у моменту реаговала на све што се дешавало до сада", одговорила је Радовановићева.
Србија
Огласила се жена која је полила јогуртом Лидију Вукићевић
Каже да је то била њена афективна реакција.
"То је моја реакција на све што је радила ова организована криминална група у претходном периоду, на сва помиловања убица и најгорег мафијашког миљеа који су они окупили око себе, на неодговорност за страдале под надстрешницом, на незапамћену крађу овог народа и на све што су урадили. Ја сам била предсједник Бирачког одбора на изборима. Била сам нападнута од стране њиховог припадника, тако да је и полиција тада морала да интервенише. Спријечила сам тог дана гомилу куповине гласова и ово јесте моја реакција на све то што се дешавало", рекла је Радовановићева.
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