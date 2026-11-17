Povodom jutrošnjeg događaja ispred doma Narodne skupštine u kom je učestvovala bivša zaposlena našeg fakulteta obaveštavamo javnost da taj čin nije u skladu sa vrednostima za koje se zalažemo i borimo. Kao i uvek do sada, pozivamo građane na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim sugrađanima, nezavisno od njihove političke pripadnosti.