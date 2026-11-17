Аутор:АТВ редакција
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Посланик Студентске листе Александар Чупић, који је предложен за предсједника Скупштине Србије, изјавио је да је спреман да преузме ту функцију, али да није извјесно да ће бити изабран данас.
"Јако сам поносан што сам предложен за функцију председника парламента, спреман сам да преузмем ту улогу, али није извјесно да ће се то десити данас", рекао је Александар Чупић за Наш портал.
Говорећи о досадашњем току седнице Скупштине Србије, Чупић је навео да су посланици у сали провели свега двадесетак минута, у два наврата.
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"Били смо два пута по 10 минута у сали, мислим да је то мало неодговорно од стране онога ко води сједницу. Чека нас пауза на коју нисмо упозорени, али, добро, предсједавајући има право да прописује паузе", казао је Чупић.
Чупић је кандидат Студентске листе за председника парламента, а седницом до избора новог руководства предсједава Стојан Раденовић.
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