Аутор:АТВ редакција
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Пензионисани професор Универзитета у Бањалуци Мирослав Грубачић преминуо је јуче, 16. новембра у Бањалуци.
Мирослав Грубачић рођен је 17. марта 1944. године у селу Баљци, општина Билећа. Основну школу завршио је у родном селу, а нижу и вишу реалну гимназију у Билећи 1962. године.
Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Одсјек за технологију пољопривредно-прехрамбених производа, завршио је 1966. године.
Специјалистичке постдипломске студије из области прехрамбене технологије завршио је 1970. године на истом факултету, док је магистарске студије завршио 1975. године на Економском факултету Свеучилишта у Загребу.
Република Српска
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Докторску дисертацију под насловом "Прилог проучавању оптимизирања функционалног модела расхладне мреже са освртом на подручје Босанске крајине" одбранио је 1983. године на Технолошком факултету Универзитета у Бањалуци.
У наставни процес на Технолошком факултету Универзитета у Бањалуци укључио се 1975. године, као признати стручњак из привреде.
У звање доцента изабран је 1984. године, ванредног професора 1989. године, а редовног професора 2004. године. Звање професора емеритуса стекао је 2012. године.
Информације о мјесту и времену сахране биће накнадно објављене.
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