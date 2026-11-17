Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је почео пријем поводом инаугурације предсједника Републике Српске Саве Минића.
Пријему присуствују предсједавајућа и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, посланици у Народној скупштини, министри у Влади Српске, директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник СНСД-а Милорад Додик и други представници јавног и политичког живота Републике Српске и БиХ.
Пријем се одржава у сједишту Владе Републике Српске.
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