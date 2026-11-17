Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир потписао је данас у Бањалуци са директором Јавне установе „Меморијални центар Републике Српске“ Бања Лука Денисом Бојићем Меморандум о сарадњи између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Меморијалног центра, чији је циљ прикупљање, снимање, документовање, обрада, чување и презентовање свједочења чланова породица погинулих и несталих припадника МУП-а Републике Српске.
Овом сарадњом доприноси се очувању историјског насљеђа, прикупљања аутентичних личних свједочења и стварања трајне документарне грађе о страдању припадника МУП-а Републике Српске и њиховом доприносу у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске пружа пуну подршку раду Меморијалног центра, чија је важна улога трајно очување колективног памћења и објективно представљање историјских чињеница, те очување општег и националног интереса Републике Српске кроз културу сјећања, истраживање и едукацију.
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