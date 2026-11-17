Аутор:АТВ редакција
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Вијест о паду авиона и погибији пилота Војске Србије Горана Булајића примио сам с великом тугом, наводи лидер СНСД-а, Милорад Додик.
"Пилот који свој живот посвети војсци, небу и одбрани своје земље прихвата одговорност и ризик који заслужују моје најдубље поштовање и вјечну захвалност", навео је Додик на Иксу
Вијест о паду авиона и погибији пилота Војске Србије Горана Булајића примио сам с великом тугом.
Пилот који свој живот посвети војсци, небу и одбрани своје земље прихвата одговорност и ризик који заслужују моје најдубље поштовање и вјечну захвалност.
Породици страдалог пилота, његовим саборцима, Војсци Србије и цијелом народу упућујем најискреније саучешће.
Вјечна му слава и хвала.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 17, 2026
Породици страдалог пилота, његовим саборцима, Војсци Србије и цијелом народу, Додик је упутио најискреније саучешће, те поручио:
"Вјечна му слава и хвала".
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