Аутор:АТВ редакција
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Авион Војске Србије срушио се јутрос на њиву између Нове и Старе Пазове! Према незваничних сазнањима, ради се о авиону Миг 29 Војске Србије. Према сазнањима РТС-а, погинуо је пилот.
За сада нема званичних информација из Министарства одбране.
Ускоро опширније...
(Блиц)
Србија
Нападнута Лидија Вукићевић, поливена јогуртом по глави
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