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Окупљене присталице Студентске листе полиле су јогуртом Лидију Вукићевић, посланицу СНС листе, испред Скупштине Србије.
Присталице студентског покрета окупиле су се на позив студентског покрета испред зграде парламента како би испратили посланике у зграду парламента уз аплаузе и повике “Пумпај”.
Међутим, након уласка посланика Студентске листе догодио се инцидент када су на главни улаз зграде парламента почели да улазе и посланици са СНС листе “Александар Вучић – Уједињена Србија”.
Најприје је извиждан Арно Гујон који је окупљенима узвратио са подигнута три скупљена прста, пише Блиц.
Након Гујон на степеницама испред главног улаза Скупштине Србије нашла се глумица Лидија Вукићевић коју је неко од окупљених полио јогуртом по глави.
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Конститутивна сједница новог сазива Скупштине Србије
Лидија Вукићевић је извадила марамицу и неколико тренутака стајала на степеницама да би потом ушла у скупштину.
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