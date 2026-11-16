Аутор:АТВ редакција
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Сара Валентик, мастер међународних односа и пољопривредница из Бачког Петровца, нови је посланик у 15. сазиву Народне скупштине Србије и уједно најмлађа представница Студентске листе.
Њен пут до парламента обиљежен је борбом против страначких уцена, активизмом на протестима и јасном визијом за решавање проблема у пољопривреди.
Рођена 2000. године у Бачком Петровцу, ова млада политичарка словачког поријекла завршила је основне и мастер студије на Факултету политичких наука и међународних односа Универзитета "Матеј Бел" у Банској Бистрици (Словачка).
Иако се по стицању дипломе вратила у Србију са жељом да ту гради живот и каријеру, наишла је на препреке.
Постала је оштра критичарка власти кроз ангажман у "Иницијативи за опстанак пољопривредника Србије”, гдје је била члан скупштине. Током масовних протеста у Србији (2024–2026), постала је један од кључних гласова у грађанској групи "Бачки Петровац за студенте".
Овај активизам препоручио ју је за кандидата на парламентарним изборима 2026. године на Студентској листи. Захваљујући оствареном изборном резултату и освојеном мандату, Сара Валентик се поново вратила у Србију како би преузела одговорност у највишем законодавном тијелу.
Као најмлађи посланик из редова Студентске листе у новом сазиву Скупштине, Валентик је већ најавила који ће бити њени политички приоритети. Њен рад у парламенту, тврди, биће превасходно фокусиран на побољшање положаја жена на селу, заштиту права пољопривредника и бескомпромисну борбу за разбијање монопола у српској пољопривреди.
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