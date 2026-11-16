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РЕМ изрекао нове казне за ТВ Информер

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АТВ редакција
16.11.2026 19:25

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Београд, 9. октобра 2026.- Чланови Савета РЕМ-а нису данас донели одлуку по пријави члана Савета Родољуба Шабића против ТВ Информер у вези са програмским садржајем емитованим 27. септембра.На данашњој седници Савета поједини чланови тог тела су оспорили извештај Стручне службе за надзор, оцењујући да није довољно прецизан.Председник Савета РЕМ-а Стевица Смедеревац рекао је да је сагласан са Гарићем и да извештај који се базира на субјективним ставовима, на утисцима, на сматрањима, није чињенична основа за доношење прецизне одлуке.
Фото: Таnjug/RADE PRELIĆ/ nr

Регулаторно тијело за електронске медије (РЕМ) је одлучило да ТВ "Информеру" забрани емитовање програма "Инфо јутро" на 15 дана, централне информативне емисије "Српски дневник" на 10 дана и оглашавања на седам дана.

Према оцјени чланова РЕМ-а, у овим форматима десило се кршење медијских закона, од пресумпције невиности, до кршења предизборне тишине.

На сједници је истакнуто да су ово само мјере, а не забрана приказивања цјелокупног програма.

Раније је РЕМ изрекао за ТВ "Информер" забрану емитовања "Прве инфо" на седам дана, "Колегијума" на укупно 25 дана, и оглашавања, односно емитовања реклама, у трајању од пет дана.

Власник ТВ "Информера" Драган Ј. Вучићевић је рекао да су ове мјере пузајуће гушење и затварање једине опозиционе информативне телевизије у Србији.

РЕМ је на истој сједници покренуо испитни поступак за РТС због предизборног спота листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" емитованог 20. октобра, у којем се, по наводима пријаве, изговара "бацаш као дјевојчица".

Покренут је и испитни поступак против ТВ "Хепи", због прекорачења времена оглашавања у једном сату, те донесена одлука да се ТВ "Курир" изрекне мјера упозорења због начина извјештавања у емисијама "Вести" и програму "Пулс Србије", док нема елемената за покретање поступка против телевизије "К1".

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Таг :

ТВ Информер

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