РЕМ изрекао нове казне за ТВ Информер

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Регулаторно тијело за електронске медије (РЕМ) је одлучило да ТВ "Информеру" забрани емитовање програма "Инфо јутро" на 15 дана, централне информативне емисије "Српски дневник" на 10 дана и оглашавања на седам дана.
Према оцјени чланова РЕМ-а, у овим форматима десило се кршење медијских закона, од пресумпције невиности, до кршења предизборне тишине.
На сједници је истакнуто да су ово само мјере, а не забрана приказивања цјелокупног програма.
Раније је РЕМ изрекао за ТВ "Информер" забрану емитовања "Прве инфо" на седам дана, "Колегијума" на укупно 25 дана, и оглашавања, односно емитовања реклама, у трајању од пет дана.
Власник ТВ "Информера" Драган Ј. Вучићевић је рекао да су ове мјере пузајуће гушење и затварање једине опозиционе информативне телевизије у Србији.
РЕМ је на истој сједници покренуо испитни поступак за РТС због предизборног спота листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" емитованог 20. октобра, у којем се, по наводима пријаве, изговара "бацаш као дјевојчица".
Покренут је и испитни поступак против ТВ "Хепи", због прекорачења времена оглашавања у једном сату, те донесена одлука да се ТВ "Курир" изрекне мјера упозорења због начина извјештавања у емисијама "Вести" и програму "Пулс Србије", док нема елемената за покретање поступка против телевизије "К1".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч1
Србија
3 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму