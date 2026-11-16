Студентска листа објавила планове за Косово, Српску и Русију

Аутор:АТВ редакција
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Студентска листа је објавила свој план који се тиче политике у области спољних послова и националних интереса, што су многи грађани очекивали са великим интересовањем.
Преносимо њихов план у цјелости:
"Спољну политику водићемо у складу са Уставом, обухватајући принципијелне, уравнотежене и прагматичне спољнополитичке приоритете, концентрисане на представљање у односима са другим државама, међународним организацијама и институцијама, као и заштити државних и националних интереса Републике Србије, њених држављана, дијаспоре и правних лица у иностранству. У складу са Резолуцијом о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије од 26. децембра 2007, очуваћемо војну неутралност као стратешко опредјељење Србије.
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Кадровска политика у ресорном Министарству и другим државним органима који обављају дјелокруг спољних послова и дипломатско-конзуларног представљања, проћи ће кроз темељну реформу која ће прекинути вишегодишњу праксу партократије, непотизма, политизације и именовања без стручних квалификација, професионалног искуства и јасно одређених критеријума. Раскинућемо са праксом личне промоције политичких актера и успоставити системско, дугорочно и институционално заступање државних и националних интереса у међународним односима.
Уз нову безбједносну и репутациону процјену, у што краћем року преиспитаће се дискрециони пријеми у држављанство, издати пасоши, нарочито код основане сумње на корупцију.
Чуваћемо културну и идентитетску повезаност дијаспоре са Србијом, и унаприједити сарадњу са научном и стручном заједницом Срба у иностранству. Посебну пажњу посветићемо стварању услова за повратак младих стручњака који су образовање и професионално искуство стекли у иностранству и других квалификованих кадрова, уз тенденцију њиховог професионалног ангажовања у Републици Србији. По узору на успјешне праксе других држава, размотрићемо формирање развојних фондова са циљем подстицања улагања дијаспоре, нарочито у мање развијене дијелове Србије.
Борићемо се за очување Косова и Метохије у саставу Србије, у складу са Уставом Републике Србије и Резолуцијом 1244. Досљедно ћемо се противити једнострано проглашеној независности тзв. Републике Косово и нећемо дозволити њено учлањивање у међународне организације. Процесуираћемо све одговорне представнике режима за сва потенцијална кривична дјела у вези са склапањем и спровођењем неуставних споразума на штету Србије: сви споразуми морају бити подвргнути процјени уставности, а неприхватљиво је спровођење било каквих неуставних одредби било ког закљученог споразума.
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Посебан напор уложићемо у унапређење положаја Срба на Косову и Метохији, како сјеверно, тако и јужно од Ибра, како у шест општина са српском већином, тако и у мјестима са значајнијим српским становништвом која се налазе ван ових општина.
Тежићемо томе да се оваква мјеста административно повежу и укључе у јединице локалне самоуправе са српском већином, те да те јединице постигну што већу аутономију у односу на привремене институције самоуправе у Приштини. Посебне напоре уложићемо у стварање услова за опстанак горанске националне мањине, као и у поновно оснивање јединице локалне самоуправе на подручјима на којим припадници горанске националности представљају већину.
Чуваћемо наше образовне, здравствене, социјалне и културне установе на Косову и Метохији, са посебним акцентом на Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици и штитити нашу културну и вјерску баштину, као и својина Српске православне цркве.
Гајићемо добросусједске односе и развијати регионалну сарадњу, у складу са свим начелима међународног права, са свим околним државама, уз истовремено продубљивање билатералних и мултилатералних односа са државама региона, као и саобраћајне повезаности, економске и енергетске сарадње са државама чланицама Дунавске комисије, Крајовске и Вишеградске групе, ЦЕФТА, као и других релевантних организација и иницијатива регионалне сарадње.
Чуваћемо уставни положај и утврђене надлежности Републике Српске, укључујући њено право вета у оквиру заједничких институција, као и њену покретну и непокретну имовину. У сарадњи са међународном заједницом, преиспитаћемо досадашњу праксу примјене тзв. бонских овлашћења Високог представника за Босну и Херцеговину, и инсистирати на легалном и легитимном избору Високог представника за Босну и Херцеговину, у складу са потписаним споразумима и потребном сагласношћу Савјета безбједности Уједињених Нација, те алармирати међународну заједницу и предузети све потребне дипломатске и правне механизме за сваки случај прекорачења мандата прописаног Анексом 10 Дејтонског споразума, посебно оних који за посљедицу имају задирање и повреду права ентитета гарантованих Уставом Босне и Херцеговине. У складу са Споразумом о специјалним и паралелним односима између Републике Србије и Републике Српске, појачаћемо сарадњу и везе у областима привредно-економске размјене и развоја, индустријализације, унапређења саобраћајне и енергетске инфраструктуре, пољопривредне, услужне и туристичке дјелатности, јавне безбједности, интегралног развоја, међууниверзитетске, образовне и културне сарадње, као и других грана јавних политика.
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Залагаћемо се за унапређење статуса српског народа у Црној Гори и остваривање права загарнтованих уставноправним гаранцијама које уређују заштиту идентитета и забрану асимилације, као и рјешавање питања двојног држављанства, закључивањем билатералног споразума или проналажењем другог одговарајућег правног рјешења којим би се омогућило рјешавање питања двојног држављанства на обострану корист.
Инсистираћемо на правима српског народа у Хрватској и очувању његовог националног, културног и језичког идентитета у складу са највишим европским и међународним стандардима. Посебну пажњу посветићемо питању положаја повратника, селективној примјени права у појединим судским поступцима и условима за достојанствено обиљежавање гробних мјеста, као и поштовању Резолуције Савета безбједности Уједињених нација 1120, Писма Владе Републике Хрватске (С/1997/27), Ердутског споразума и Споразума између Републике Хрватске и Србије и Црне Горе о заштити права хрватске мањине у Србији и Црној Гори и српске и црногорске мањине у Републици Хрватској из 2004. године.
Европска унија је најзначајнији економски партнер Републике Србије, са спољнотрговинском размјеном која је 2025. године достигла скоро 60. Споразумом о стабилизацији и придруживању из 2008. године омогућен је бесцарински извоз највећег броја домаћих производа и услуга, чиме је домаћој привреди отворено једно од највећих и најразвијенијих тржишта на свијету. Овај споразум је уједно представљао кључни корак ка успостављању безвизног режима за грађане Републике Србије у оквиру бијеле шенгенске листе, доносећи им слободу кретања какву раније нису имали, као и приступ претприступним ИПА и другим значајним развојним фондовима, захваљујући којима су остварена важна улагања у обнову и изградњу капиталне инфраструктуре и унапређење кључних друштвених система, на корист свих грађана Републике Србије.
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Продубљиваћемо већ закључена стратешка партнерства са државама Европске уније (Грчка, Италија, Мађарска, Француска), и тежити сличним облицима интензивне билатералне сарадње са другим европским државама.
Тежићемо стицању ИБАР статуса значајним напретком у области правосуђа и основних права, као и питања правде, слободе и безбједности, која су уређена поглављима 23 и 24. Продубићемо сарадњу са Европском банком за обнову и развој и Европском инвестиционом банком, зарад обезбјеђивања бесповратне и друге финансијске подршке развојним пројектима од значаја за грађане.
Очуваћемо традиционално партнерство са Руском Федерацијом, по питању координације у Савјету безбједности Уједињених нација, у вези са заштитом територијалног интегритета Србије и рјешавања отворених питања од заједничког интереса. Придржаваћемо се досљедног става да увођење санкција било којој држави, ентитету или појединцу представља одраз политичког става, који није показатељ увјерења да санкционе мјере доприносе рјешавању политичких и безбједносних изазова, посебно имајући у виду сопствено историјско искуство и директних импликација поменутих мјера на локално становништво. Република Србија ће задржати принципијелно становиште о неувођењу рестриктивних мјера према Руској Федерацији. Истовремено, придржаваћемо се принципијелног међународноправног становишта о поштовању територијалног интегритета свих суверених земаља свијета, укључујући и цјеловитост и неповредивост територије Републике Украјине, уз досљедно залагање за окончање ратних сукоба, мирно рјешавање спорова и развој што бољих односа са оба пријатељска народа.
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Развијаћемо односе са Сједињеним Америчким Државама, засноване на заједничком интересу и већем повјерењу. Наставићемо стратешки дијалог о телекомуникацијама, енергетици, саобраћају, вјештачкој интелигенцији, гасној диверсификацији и ЛНГ-у и сарадњи у одбрани, а трговину и долазак високотехнолошких инвестиција које доносе дугорочни развој додатно ћемо повећати. Укључићемо српску дијаспору у САД кроз институционалне механизме сарадње, ради инвестиција и размјене знања, а односе са Америком градићемо дугорочно, независно од краткорочних политичких промјена.
Развијаћемо свеобухватно стратешко партнерство са Народном Републиком Кином, као нашим најважнијим трговинским партнером у Азији, и проширивати сарадњу са економске, инфраструктурне и индустријске на високотехнолошке инвестиције. У свим будућим пројектима инсистираћемо на поштовању домаћих прописа, еколошких стандарда, права радника и безбједности на раду.
Отворићемо нова тржишта за домаћи извоз и обновити наше дипломатско присуство у Латинској Америци, Индији и Африци, надовезујући се на традиционално пријатељство из доба Покрета несврстаних. Проширићемо стипендије за студенте из афричких земаља, а са Латинском Америком јачаћемо и сарадњу у борби против организованог криминала.
Наш народ добро зна шта значи бити жртва геноцида и етничког чишћења, и зато ћемо се противити сваком облику тлачења слабијих од стране јачих. У складу са тиме, нећемо бити саучесници у систематском покушају уништења палестинског народа који Израел спроводи на територији Газе и интензивираћемо слање хуманитарне помоћи у Палестину како би се спасили људски животи и умањио број жртава".
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