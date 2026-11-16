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Огласила се телевизија "К1" о Јовани Јоксимовић након њеног напуштања Танјуга

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АТВ редакција
16.11.2026 17:32

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Огласила се телевизија "К1" о Јовани Јоксимовић након њеног напуштања Танјуга

Директорка и главна уредница новинске агенције Танјуг Јована Јоксимовић поднијела је оставку и напушта агенцију у телевизију Танјуг, а како је сама навела на телевизији "К1" остаје да ради.

Само мало након овог сазнања, огласили су се и са телевизије "К1", гдје су објавили Јованину слику.

На мрежама је објављена слика Јоване Јоксимовић, која је позирала у студију телевизије.

Насмијана је позирала у браон ролка хаљини у којој је водила програм, а акценат је био на њеном изгледу тог јутра.

Јована је уз све укомбиновала црвени кармин и златне велике минђуше.

Иначе, Јована води јутарњи програм на телевизији "К1" од децембра 2020. године.

Овако се обратила запосленима

Јована Јоксимовић је одлуку да напушта Танјуг саопштила у опроштајном мејлу запосленима, у који је "Време" имало увид. Како наводи, о одлуци је већ обавијестила већинске власнике.

Јована Јоксимовић
Јована Јоксимовић
К1

"Новинска агенција, као и телевизија, захтијева потпуну посвећеност – двадесет четири сата дневно, седам дана у недјељи. Такав живот живјела сам пуних шест година, заједно са цијелим својим тимом", написала је Јоксимовић.

Подсјећа да је паралелно водила и јутарњи програм на "К1", те да је дошао тренутак када мора да направи избор и од нечега одустане. Одлуку, како каже, није било лако донијети, али је "важна и промишљена, прије свега због свих својих приватних и породичних улога".

Запосленима се захвалила "на повјерењу, заједничким успјесима и истрајности", као и на томе што су "Танјуг оживјели и модернизовали". Шест година на челу агенције описала је као најтеже, али и најзначајније у својој каријери.

У мејлу се наводи и да ће запослени наставити да раде "са новим директором и главним уредником", али име није наведено.

(Телеграф)

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Тагови :

Јована Јоксимовић

Танјуг

Телевизија К1

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