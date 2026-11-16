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Патријарх Порфирије упутио честитке Минићу поводом ступања на дужност предсједника Српске

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АТВ редакција
16.11.2026 16:30

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Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве
Фото: Таnjug/Amir Hamzagić

Његова светост патријарх српски Порфирије упутио је предсједнику Републике Српске Саву Минићу честитку поводом ступања на дужност, пожеливши му да је врши на корист свих грађана Српске.

Патријарх Порфирије навео је да предсједничка функција носи велику одговорност, али представља и посебно указану част да се стара за опстанак и напредак Републике Српске, као и за достојанство и добробит свих њених грађана.

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"Част нам је и радост упутити Вам срдачне честитке поводом Вашег избора и ступања на место председника Републике Српске", истакао је патријарх у честитки.

Српски патријарх указао је да је у временима многих искушења посебно важно његовати мир, чувајући духовно и културно насљеђе и историјско памћење српског народа, саопштено је из СПЦ.

"Немамо сумње у то да ћете, загледани у Христа и христолику личност Светог Саве, са посвећеношћу вршити ову службу током вашег мандата. Молимо се Господу да Вас благослови, укрепи и подари Вам мудрост, одлучност у добру и снагу да поверену службу вршите на корист свих грађана Републике Српске", поручио је Његова светост, преноси Срна.

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Минић је данас у Бањалуци и званично преузео дужност од досадашњег предсједника Српске Синише Карана.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

Саво Минић

предсједник Републике Српске

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