Цвијановић: Дијалог и договор једини могући рецепт за успјех

Аутор:АТВ редакција
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Новоизабрани српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да су дијалог и договор једини могући рецепт за успјех, а да су све друго експерименти који воде ка неизвјесности и новим кризама.
У обраћању на конститутивној сједници Предсједништва БиХ у Сарајеву, Цвијановић је навела да је у протекле три деценије било и превише криза и да је вријеме за нови приступ, лишен било каквих наметања, оспоравања и мајоризације.
"Доминација једног над друга два народа је апсолутно неприхватљива, као што је неприхватљиво и потирање интереса једног од друга два", указала је Цвијановић.
Обраћање новоизабраног српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић Медијски систем Републике Српске - СРНА преноси у цијелости:
Велика ми је част што имам прилику да вам се обратим на почетку другог мандата у Предсједништву БиХ. Ову част и повјерење други пут заредом указали су ми грађани Републике Српске, којима сам бескрајно захвална на подршци.
И у наредне четири године наставићу да заступам њихове интересе, не угрожавајући право других да говоре и дјелују у име својих народа и грађана.
Указано повјерење доживљавам као потврду исправности досадашње политике, утемељене на досљедном поштовању Дејтонског споразума, Устава Републике Српске и Устава БиХ.
Политике која је јасно опредијељена за пуно уважавање уставне позиције различитих нивоа власти, свих конститутивних народа и њихове равноправности.
Политике која је увијек сматрала да домаћи дијалог и домаћа рјешења немају алтернативу и да без њих нема боље и срећније будућности.
На истом овом мјесту, током прве инаугурације, изразила сам увјерење да су народи у БиХ довољно политички зрели да сами одређују своје приоритете и да нико извана не треба да им намеће готова рјешења.
Ипак, а и нажалост, претходни мандатни период био је обиљежен бруталним и неуставним екстерним наметањима.
Данас мислим да више нико у БиХ нема луксуз да бјежи од одговорности или да очекује да ће неко други рјешавати наше проблеме.
Видјели смо колико је нереда само у протекле четири године проузроковало наметање рјешења и деградирање уставне улоге домаћих институција и демократски изабраних представника.
Увјерена сам да би период иза нас био много стабилнији и мање изазован да су приоритете одређивали они који овдје живе.
Зато се надам да ћемо сви заједно бити способни да извучемо поуке и коначно преузмемо пуну одговорност за процесе који се одвијају у БиХ.
Сматрам да је улога наших међународних партнера да пруже подршку домаћим институцијама и охрабре дијалог демократски изабраних представника народа.
Захвални смо свим нашим пријатељима који избалансираним приступом према оба ентитета и сва три конститутивна народа доприносе очувању стабилности у БиХ.
Желим да вјерујем да ће период који је пред нама отворити неке нове прилике и нове перспективе да само од нас зависи да ли ћемо их искористити или пропустити.
Свјесни смо међусобних разлика и политичких размимоилажења. Свјесни смо да постоје ставови који су непомирљиви. Свјесни смо да је и код оних који можда нису непомирљиви трновит пут до компромиса.
Али смо једнако тако свјесни да су дијалог и договор једини могући рецепт за успјех, а да су све друго експерименти који воде ка неизвјесности и неким новим будућим кризама.
Мислим да је криза у протекле три деценије било и превише и да је вријеме за нови приступ, лишен било каквих наметања, оспоравања и мајоризације.
Доминација једног над друга два је апсолутно неприхватљива, као што је неприхватљиво и потирање интереса једног од друга два. Али то не зависи од воље једних, већ од свих.
Једно је сигурно, а то је да ће Република Српска, као и до сада, бити саговорник и партнер свима који уважавају њену уставну позицију.
Остајемо посвећени очувању мира и стабилности, поштовању Устава и Дејтонског споразума, као и јачању сарадње са свима који желе да сарађују на равноправним основама.
Мудрост није у томе да једни другима намећемо рјешења. Мудрост је у томе да пронађемо начин да, упркос разликама, очувамо стабилност и обезбиједимо бољи амбијент за живот свих наших народа и грађана.
(Срна)
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