Саша Ковачевић објавио прве фотографије сина: Открио име

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Саша Ковачевић, који је данас, 16. новембра, постао отац, огласио се на Инстаграму и објавио прве фотографије са супругом Зораном Тасовац и новорођеним сином.
Дјечаку су дали име Алекса, а пјевач је емотивном поруком захвалио супрузи што је на свијет донијела њиховог сина.
"Љубави моја, од данас нас је четворо. Још ми је нестварно лепо да то изговорим", написао је Ковачевић на Инстаграму.
Пјевач није крио колико је срећан због рођења сина, а посебно емотивне ријечи упутио је супрузи Зорани.
"Ти си мој ослонац, моја снага и моја највећа љубав. Хвала ти бескрајно што си на свет донела ово наше прекрасно биће. Док те гледам како га држиш, не умем рецима да опишем колико сам поносан на тебе и колико сам срећан што баш с' тобом делим овај живот", написао је Ковачевић.
Поручио јој је да ће увијек бити уз њу, као што је она била уз њега.
"Увек си била ту за мене и у свему што нас чека, бићу уз тебе. Наша деца имају срећу што имају тебе за маму, а ја што са тобом имам нашу малу породицу", навео је пјевач.
Емотивну објаву завршио је ријечима:
"Хвала Боже драги! Волимо те, Искра и ја."
Саша и Зорана за сина су одабрали име Алекса, пише Блиц.
Име Алекса грчког је поријекла и представља скраћени облик имена Александар, које се најчешће тумачи као "заштитник људи".
Пјевач је уз објаву подијелио и прве фотографије из породилишта, на којима су његова супруга и новорођени син.
Зорана из претходног брака с Богданом Срејовићем има кћерку Искру, с којом је Ковачевић изградио близак однос.
Управо је Искру поменуо на крају своје објаве, наглашавајући колико му значи породица коју су заједно створили.
Саша Ковачевић и Зорана Тасовац заједно су од 2017. године, а вјерили су се крајем 2025. током путовања у Грчку.
Вјенчали су се ове године, на интимној церемонији у кругу породице и најближих пријатеља.
Како је раније писао овај портал њихова љубавна прича почела је након случајног сусрета, а пјевач је од почетка изградио близак однос са Зоранином кћерком Искром.
"И кад будем имао своје биолошко дете, Искра ће бити моје прво, а то дете друго дете", изјавио је раније Ковачевић.
Пјевач је недавно у разговору за "Ексклузив" открио да су Зорана и он дуго жељели заједничко дијете.
"Дуго смо радили на томе. Није сад да смо преко ноћи постали родитељи. Не знам још увијек какав је осјећај. Још увијек онако нестварно, да кажем", рекао је тада Ковачевић.
Говорио је и о припремама за долазак бебе, истичући да још нису донијели коначну одлуку о имену.
"У припремама јесмо, имамо пар опција за име, али нисмо још донијели коначну одлуку", казао је.
Тада је открио и да жели да присуствује порођају како би супрузи пружио подршку и од првог тренутка био уз сина.
"Желим да будем, и као подршка, али и да осјетим чари очинства од прве секунде кад стигне на свијет", изјавио је Ковачевић.
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