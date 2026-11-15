Расел Бренд под појачаним обезбјеђењем у новом затвору

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Расел Бренд прву ноћ у новом затвору провео је под појачаним надзором, а од затворског особља затражио је додатне покриваче. Наредних дана могао би да учествује у часовима јоге, бави се оригамијем, рјешава квизове и користи спортске садржаје.
Комичар, који издржава казну због силовања и сексуалних напада, премјештен је у установу блажег режима, у којој затвореници имају више могућности за рекреацију и различите активности.
Како пише „Тхе Сун“, Бренд је у петак пребачен у затвор ХМП Литлхеј, установу категорије Ц у Кембриџширу. Тиме је избјегнут његов одлазак у ХМП Вејкфилд, затвор познат под надимком „Дворац чудовишта“.
Према наводима извора овог листа, током прве ноћи затражио је додатне покриваче.
„Чули су га како тражи још покривача, а од доласка о њему брине већи број службеника. Има властиту ћелију и засад није остварио контакт с осталим затвореницима“, навео је извор.
ХМП Литлхеј намијењен је искључиво мушкарцима осуђеним за сексуалне преступе. Осим часова јоге и других активности, затвор има двије теретане и двије спортске сале. Организују се и фудбалске утакмице између затворских крила.
Бренд, који је навијач Вест Хема, тако би могао да заигра фудбал на терену с вјештачком травом.
Његов долазак у ову установу изненадио је бивше затворске службенике. Некадашња управница затвора Ванеса Фрејк сматра да је прерано премјештен у установу блажег режима, посебно због дужине казне и чињенице да је и даље под истрагом због нових оптужби.
„Потпуно сам запањена што се налази у затвору категорије Ц. Није раније осуђиван, али је добио веома дугу казну, а могуће је да ће услиједити и нови поступци. Његова медијска експонираност, природа кривичних дјела и ризик од напада морали су бити узети у обзир. Сматрам да би затвор категорије Б био примјеренији“, казала је Фрејк.
Бренд је прије премјештаја боравио у лондонском затвору ХМП Вандсворт. Због опасности од напада других затвореника био је изолован у посебном дијелу установе. Ћелију је могао да напусти само једном дневно, како би се истуширао и преузео оброк.
У Литлхеј је превезен специјалним затворским возилом, а по доласку га је десет чувара спровело до једнокреветне ћелије у крилу Е. У том дијелу нови затвореници проводе прве седмице боравка. Засад није имао контакт с осталих око 1.200 осуђеника.
Пажњу привлачи и чињеница да је Бренд у затвор категорије Ц премјештен свега пет дана након почетка издржавања казне од десет и по година.
Првобитно се разматрало да буде смјештен у ХМП Вејкфилд, затвор који носи надимак „Дворац чудовишта“. У тој установи је прошле године убијен Ијан Воткинс, некадашњи пјевач групе Лостпропхетс, осуђен за сексуалне злочине над дјецом.
Ипак, процијењено је да би боравак у Вејкфилду могао представљати превелику опасност за Брендову безбједност, посебно због његове препознатљивости и природе кривичних дјела за која је осуђен. Стручњаци сматрају да је на одлуку утицала и процјена да не представља значајан ризик од бјекства.
Бивши детектив Метрополитанске полиције Мик Невил упозорио је да би јавност овакав премјештај могла протумачити као привилегован третман.
„Људи ће сматрати да је Бренд добио повољнији третман. Очекивали би да након свега што је учинио заврши у затвору попут 'Дворца чудовишта'. Међутим, затворска служба очигледно је процијенила да би његов смјештај тамо представљао озбиљну опасност и захтијевао ангажовање великих ресурса како би га заштитили. Након убиства Ијана Воткинса, смјештање још једне познате личности попут Бренда у Вејкфилд угрозило би и њега и затворско особље“, казао је Невил.
Додао је да би Бренд у затвору категорије Б могао бити мета насилних затвореника који би нападима на њега покушали да стекну углед међу осталима. Иако ће у Литлхеју бити безбједнији, Невил сматра да га очекује велика промјена свакодневног живота.
„То ће и даље бити огроман заокрет у односу на живот на који је навикао. Сада ће дијелити простор с другим сексуалним преступницима и имаће године пред собом да се суочи с посљедицама својих поступака“, рекао је он.
Бренд је осуђен због сексуалних преступа над четири жене, почињених у периоду од 2004. до 2009. године. Током суђења изнесени су детаљи о његовом понашању, а суд је чуо да је постао „немилосрдан, прорачунат и манипулативан“ у настојању да задовољи, како је описано, незаситу сексуалну жељу.
Према наводима из судског поступка, намјеравао је да оствари односе с 5.000 жена.
Након пресуде, лондонска Метрополитанска полиција саопштила је да истражује и још двије пријаве за силовање. Комесар полиције сер Марк Роули изјавио је да очекују да би се могло јавити још много потенцијалних жртава.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
2 д0
Сцена
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму