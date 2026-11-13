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Вељко Ражнатовић не одустаје, показао како изгледа костим за дјечаке: "Је л' вам сад јасно?"

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АТВ редакција
13.11.2026 19:31

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Вељко Ражнатовић не одустаје, показао како изгледа костим за дјечаке: "Је л' вам сад јасно?"
Фото: Youtube/ screenshot

Вељко Ражнатовић не одустаје од свог става након непријатности коју је доживио са супругом Богданом у вртићу у Тителу, када је њиховом сину Исаији додијељен костим бубамаре са сукњицом.

Сада се огласио на ову тему, а овог пута је своју реакцију показао дијељењем објаве са Инстаграма, чиме је још једном ставио до знања да не мијења мишљење о ситуацији која је изазвала бројне коментаре.

Вртић-Вељко Ражнатовић

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Наиме, Вељко је на свом профилу подијелио објаву са странице „Мама са вама“, у којој је једна корисница приказала како би, према њеном мишљењу, требало да изгледају костими бубамаре за дјечаке и дјевојчице.

На фотографији се види црвена мајица са црним туфнама и одговарајућа крила, без сукњице која је покренула полемику. Насупрот томе, костим намијењен дјевојчицама приказан је у облику класичне хаљинице.

„Сукњица није за дјечаке“, написала је корисница уз фотографију, а потом детаљније образложила своје мишљење.

„Као мама два дјечака и једне дјевојчице, пратећи бројне коментаре на ову тему, морам да истакнем своје мишљење. Никако се не могу сложити са ставом да је сасвим 'нормално' обући дјечаку сукњицу само зато што је у вртићу и уз оправдање 'шта дјеца знају'. Дјеца данас знају и виде много више него што ми мислимо, окружена су информацијама са свих страна, хтјели ми то или не.

Управо зато, у ово вријеме, наш примарни задатак као родитеља јесте да им будемо сигуран ослонац, да их учимо правим вриједностима и помогнемо им да препознају здраве границе. Наравно, велику улогу у томе имају и васпитачи и школе, јер се кроз заједничко васпитање дјеца уче основним правилима понашања и разумијевању свијета око себе“, наводи се у објави.

У посљедњој објави Вељко је објавио и фотографију на којој је истакнуто: „Је л' вам сад јасно гдје је настао проблем?“, док у опису пише:

Објава Вељка Ражнатовића
Објава Вељка Ражнатовића
Инстаграм

„Ако сте мислили да ово нећу прокоментарисати, мало сте се преварили.

Да се разумијемо, свако има право да одлучује шта је у реду за његово дијете и ја то не оспоравам. Лично, ја не бих вољела да сам била у овој ситуацији.

Зашто? Зато што мислим да се неке вриједности, границе и начин на који гледамо на одређене ствари ипак прво усвајају код куће. И то је, између осталог, наша родитељска одговорност.

Вељко Ражнатовић

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Али постоји још нешто о чему размишљам. Тај дјечак ће за неколико година кренути у школу, одрастаће, имаће своје друштво и вршњаке. А знамо каква дјеца понекад умију да буду. Нека дјеца ће можда баш такву ситуацију искористити за подсмијех, задиркивање или искључивање из друштва.

И зато се питам – да ли смо размишљали и о томе како ће се то дијете осјећати?

Зато је добро што је реаговао. Мислим да је важно да ми, као одрасли, мало више размишљамо о посљедицама својих одлука.

И још нешто – вољела бих да мало више поштујемо и васпитачице. Оне свакодневно раде са нашом дјецом, проводе са њима велики дио дана и сигурна сам да им није потребно да их свака ситуација претвори у мету за осуду.

Можемо да имамо различита мишљења, да се не слажемо и да кажемо шта мислимо. Али хајде да разговарамо без осуде да, прије свега, не заборавимо да је у цијелој овој причи најважније једно дијете“, наводи се испод објаве профила „угцмама“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вељко Ражнатовић

Бубамара

Вртић

Дјеца

Дјечак

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