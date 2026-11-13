Познато ко је наслиједио имовину Милутина Мркоњића: Ана говорила о његовој одлуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Смрт дугогодишњег политичара Милутина Мркоњића, који је преминуо након дуге и тешке болести, потпуно је промијенила живот његове партнерке Ане Бекуте.
Ана је пролазила кроз тежак период и суочавала се са стварношћу након великог губитка, док је јавност полемисала о споредној ствари, а то је подјела заједничке имовине, као и о Анином финансијском статусу.
Док су медијска нагађања трајала дуго, пјевачица је одлучила да прекине ћутање и отворено изнесе праву истину о томе шта се догодило са имовином. Како је признала, коментари јавности су је дубоко погађали јер се стварао утисак да је финансијски зависила од партнера.
– Многи су расправљали о мојој и Милутиновој имовини. Било је то понекад тешко читати и прихватити. Као да сам нека сиротица, а не жена која ради, стиче и ствара посљедњих 40 година – поручила је Ана Бекута за „Блиц“.
Том приликом изнијела је и податак који је изненадио многе – открила је да је њена зарада била већа од Мркоњићеве.
Бекута је паметно улагала новац, како је навела, и живјела је подједнаким стандардом и тада када су били заједно, као и прије њихове везе, али и данас.
Говорећи о оставштини, Бекута је демантовала наводе о постојању тајних докумената или породичне драме. Разјаснила је да никакав тестамент не постоји, већ да је све припало законским насљедницима.
– Оно што је Милутин имао, остало је законитој насљедници и ја против тога немам и никада нисам имала ништа. Не постоји никакав тестамент и никакве сапунице које медији креирају. Наш живот смо живјели у складу и договору – нагласила је пјевачица.
Пјевачица је нагласила да материјалне ствари у њиховој вези нису имале никакву пресудну улогу јер је имала сопствене приходе, а поред Милутина је тражила и добијала искључиво љубав, пажњу и топлину. На крају је младим дјевојкама упутила и упечатљив савјет: да траже искрену љубав какву је она имала са Милутином, а да се за новац побрину саме, јер је „тако слађе“.
Успомена на Мркоњића и даље се брижљиво чува, што је потврђено и на помену на Новом гробљу, гдје су цвијеће и свијеће на гроб положили Ана Бекута и Мркоњићев дугогодишњи сарадник и пријатељ Ивица Дачић, преноси „Телеграф“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму